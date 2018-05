Mikolas Josef ve finále Eurovize tancoval víc, rozhodne se po půlnoci

Mikolasu Josefovi připadlo číslo čtrnáct, se svou písní Lie to Me tedy vystoupil až ve druhé polovině klání soutěžících z celkem šestadvaceti zemí. Navzdory zranění při semifinálových zkouškách si tentokrát troufnul i na závěrečné salto. Za to byl odměněný velkým potleskem a sám se směrem k publiku šťastně usmíval.



Ke dvěma desítkám úspěšných semifinalistů přibyla pětice zemí, které postupují automaticky – Francie, Německo, Itálie, Velká Británie a Španělsko. A také pořádající Portugalsko, jehož zástupce se nemusel zúčastnit semifinále.

Mikolasu Josefovi letos konkuruje Eleni Fourierová, albánsko-řecká zpěvačka, která s písni Fuego reprezentuje Kypr, Izraelka, která si říká Netta, se skladbou Toy, nebo Ir Ryan O’Shaughnessy.

Vítězství by rád zopakoval také Alexander Rybak. Nor běloruského původu, který se do soutěže vrátil po svém úspěchu v roce 2009. Ten může těžit z hlasovací mašinerie Bělorusů, kteří většinou podporují ruského zástupce. Jenže Rusko se letos Eurovize neúčastní.

Šance Mikolase Josefa, který od začátku a i navzdory svému zranění při zkouškách patřil k favoritům soutěže, se před sobotním finále propadly. Ale nic není ztraceno, protože Eurovize umí být plná překvapení. Zatím nejlepším českým výsledkem bylo umístění zpěvačky Gabriely Gunčíkové, která jako první postoupila v roce 2016 až do finále, kde skončila předposlední.