V Lisabonu se bojuje o Eurovizi. Mikolas Josef zvládl vystoupení se ctí

Největší šanci na vítězství má podle sázkařů izraelská zpěvačka Netta, která se kupodivu představila v japonsko-čínském stylu. Přímo na pódiu použila i efekt zvaný looper, který při svých vystoupeních používají Ed Sheeran nebo třeba Ondřej Ruml. Dále publikum v lisabonské hale i u televizních obrazovek vidělo Aisel, která s písní X My Heart reprezentuje Ázerbájdžán, i nejmladšího účastníka letošní soutěže, Islanďana Ariho Ólafssona.



Albábec Eugent Bushpepa s písní Mall přinesl kytarovější zvuk. Není divu, že si ve své kariéře zazpíval třeba s Deep Purple či některými členy kapely Guns N’ Roses, jak zaznělo v přenosu. Atmosféru opět zklidnila belgická zpěvačka Sennek s anglickou skladbou Matter of Time.

Mikolas Josef si během tanečních zkoušek způsobil zranění a původně to vypadalo, že ze soutěže bude muset odstoupit. Nakonec svou vlastní píseň Lie to Me odprezentoval. Podle vlastních slov se alespoň mohl více soustředit na zpěv, ale ke konci vystoupení se i docela rozhýbal.

Josef patří do první pětice účastníků celé soutěže, kteří mají podle kurzů několika sázkových kanceláří největší šanci zvítězit. O tom, zda postoupil do finále, se rozhodne zhruba ve 23 hodin. Hlasy rozdávají jak diváci (Češi mohou hlasovat jen pro zástupce ostatních zemí), tak jednotlivé národní poroty.