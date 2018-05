Navzdory úrazu patří Mikolas Josef stále k favoritům letošní Eurovize

Loni v Kyjevě fantasticky zvítězil Salvador Sobral, portugalský písničkář s procítěnou baladou Amar pelos dois. Portugalsko se do Eurovize vrátilo po letech a díky tomu se soutěž letos přestěhovala do Lisabonu.

A tam se už nyní v poklidu zkouší, informace o tom povětšinou přinášejí jen specializované weby. Žádná zásadní kontroverze se letos neobjevila, dokonce se do soutěže vrátilo i Rusko, jehož zástupkyni loni úřady na Ukrajinu nepustily kvůli tomu, že opěvovala anexi Krymu.

Takže by nakonec mohlo vyvolat vzrušení snad jen to, kdyby fanoušci z kontinentální Evropy zapomněli, že Portugalsko leží v londýnském časovém pásmu... a seděli u obrazovek před úterním prvním semifinále o hodinu dřív.

Jenže potom v neděli přišla zpráva, že český zástupce, dvaadvacetiletý písničkář a producent Mikolas Josef, utrpěl během jedné ze zkoušek zranění. A ze začátku to vypadalo poměrně vážně, nutná byla i hospitalizace.

„Asi jsem moc tancoval,“ připouští Josef v rozhovoru na oficiálním youtubovém kanálu soutěže. „Vstával jsem ve tři ráno, byl jsem trochu unavený. Najednou mi něco luplo v zádech a hned jsem věděl, že to není dobré,“ dodal. Přesto zazpíval a zatancoval svou píseň Lie to Me ještě jednou, ale zjistil, že už se nezvedne.

Zpěvák tedy nakonec musel do nemocnice, což se opakovalo ještě dvakrát. „Myslel jsem, že budeme muset letět domů, ale nakonec to nebylo nutné. Všichni mi hodně pomohli a já budu v úterý vystupovat. To je podstatné,“ vysvětluje.

A proč by mělo zranění našeho zástupce Eurovizí otřást? Protože Mikolas Josef má podle sázkových kurzů na rozdíl od svých předchůdců docela vysoké šance. Od poloviny března se v žebříčku držel na třetím místě. Ten je sestavován podle aktuálních kurzů v téměř dvou desítkách sázkových kanceláří. Záhy po svém zranění se v odhadech bookmakerů propadl na místo sedmé a nyní už je opět čtvrtý.

Nor už jednou vyhrál

Největší šance na první místo má podle sázkařů pětadvacetiletá izraelská zpěvačka Netta. Vítězka tamní pěvecké soutěže HaKokhav HaBa (v překladu Příští hvězda) se do Eurovize přihlásila se skladbou Toy. Převážně anglicky s pár hebrejskými frázemi v ní zpívá, že není žádnou hračkou pro muže. Takže celosvětová vlna MeToo přišla do Portugalska zadními vrátky.

Netta zaujala hlasem i prvky připomínajícími scat. A v neposlední řadě i tím, že si nic nedělá ze své nedokonalé postavy. Mezi zajímavosti, které se k favoritce letošního ročníku vážou, patří i fakt, že v dětství žila s rodiči čtyři roky v Nigérii a vojenskou službu, která je v Izraeli povinná i pro ženy, absolvovala v kapele tamního námořnictva. Netta bude soutěžit v prvním semifinále v úterý, pro Mikolase Josefa bude přímou konkurentkou.

Dalším vyzyvatelem je Alexander Rybak z Norska. Pravidelným divákům Eurovize musí být toto jméno minimálně povědomé. Aby ne! Rybak se soutěže účastnil už v roce 2009 a tehdy v Moskvě ji také vyhrál. V letech 2012 a 2016 vystoupil na Eurovizi mimo soutěž a zaujal tím, že se sám doprovázel na housle. Nyní jej Norsko opět vysílá do hlavního klání.

Rybak se narodil v roce 1986 v Minsku, ale jeho rodina z tehdejšího Sovětského svazu záhy emigrovala. Jeho kořeny však nejspíš sehrály důležitou roli v cestě za vítězstvím. Bělorusové jsou nadšenými fanoušky Eurovize a většinou hlasují pro ruské soutěžící. V roce 2009 však udělili nejvyšší počet bodů právě Rybakovi.

Také letos se vybavil houslemi a v soutěži zpívá „návodnou“ píseň That’s How You Write a Song s verši jako „krok jedna – věřte v ni a zpívejte si ji celý den“.

Vše poběží v televizi

Pětici hlavních nadějí uzavírá francouzské duo Madame Monsieur a bulharská kapela Equinox. Madame Monsieur tvoří zpěvačka Émilie Satt a producent Jean-Karl Lucas a jejich píseň Mercy zazní až ve finále, protože Francie patří k pětici zemí, které mají svůj postup zajištěný automaticky. K Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii se potom vždy zařadí také pořadatelská země.

Bulharští rockeři v čele se zpěvačkou Zhanou Bergendorffovou se utkají opět v úterním semifinále přímo s Mikolasem Josefem. Ten se navzdory úrazu na vystoupení už těší. „Muzika nestojí na akrobacii. Tím nechci říct, že je dobře, že se mi ten úraz stal. Ale možná se i díky tomu teď víc soustředím na zpívání,“ tvrdí.

Eurovizní harmonogram je stále stejný. Soutěžící se utkají v semifinálových kolech v úterý a ve čtvrtek. Přesně za týden se v lisabonské Altice Areně kombinací hlasování diváků a národních porot rozhodne o vítězi. Obě semifinále odvysílá 8. a 10. května ČT2, finálový večer se 12. května přesune na ČT1. Všechny tři živé přenosy začínají ve 21 hodin.