Zemře u jezera. Finsko-českou Monu točí i Ester Geislerová

„V příběhu bolestné ztráty a znovunalezení sebe sama mi jde hlavně o atmosféru: aby se divák do mých postav dokázal vcítit, aby přeskočily emoce. I proto jsem si vybral Ester Geislerovou, ale také českého hudebníka Michala Nejtka. Oba do mé koncepce dokonale zapadají,“ vysvětlil režisér Jukka-Pekka Valkeapää, tvůrce festivalově ceněných děl Cizinec a Uprchlíci.



Hrdina filmu, jehož hraje Pekka Strang, přišel při tragické události během prázdninového pobytu u jezera o ženu, kterou představuje právě Ester Geislerová. Drama, jež se navíc odehrálo před zraky jejich malé dcerky, otce neustále pronásleduje a nedá mu spát – dokud v tetovacím salonu nepotká Monu.

Kdo se přidá

„Projekt kombinující tajemno, napětí, drama a zároveň jednoduchý lidský příběh je přesně to, co chceme dělat. Podílet se na ambiciózním mezinárodním projektu, zapojit do něj místní firmy a postavit část štábu je pro nás nedocenitelnou zkušeností,“ uznává producent Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut, která stála za tuzemskými televizními tituly Dáma a Král, Mamon či Svět pod hlavou. Za Česko se k výrobě Mony přidá ještě zvukové studio Soundsquare a postprodukční firma Kredenc.

Nejmladší ze sester Geislerových hrála v Krysaři, v Hodině tance a lásky či v Krvi zmizelého, letos se představila v komediích Chata na prodej či Dvě nevěsty a jedna svatba. Její finský protějšek Pekka Strang má za sebou filmy Odhalený přístav nebo Strop, proslavil se také v titulní roli životopisu Tom of Finland. Loni hrál ve sportovní komedii 95, která se vrátila k hokejovému šampionátu v Helsinkách a ve Stockholmu v roce 1995.