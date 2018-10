RECENZE: Clapton jako Santa Claus? Rolničkami uctil zesnulého DJ Aviciiho

A protože většina skladeb alba, na jehož obalu Clapton sám sebe nakreslil jako Santa Clause, je dnešnímu posluchači skoro neznámá, přirozeně z něj ční ty provařenější.

Happy Xmas Autor: Eric Clapton Hodnocení­: 70 %

V první řadě tradiční koleda Jingle Bells, kterou kytarista věnoval zesnulému DJ Aviciimu, jehož obdivoval. Tudíž víc než kytarami, jak bychom čekali, je obehraná melodie obalena do tanečního elektronického beatu. Vlastně je to všechno, jen ne klasický Clapton. O to výraznější výsledek je, byť samozřejmě mezi ostatními nahrávkami působí trochu jako pěst na oko.

Tradičnějšího, až gospelového pojetí se potom dostalo skladbě Silent Night, kde se Clapton s producentem Simonem Climiem rozhodli napasovat dvojnásob rychlý rytmus na pomalejší rozjímavé sbory, kterým hlavní zpěv nakonec vlastně jen přizvukuje. Blues očekávající fanoušky asi potěší hlavně úvodní White Christmas, kde se Claptonova kytara umně proplétá mezi melodickou linkou vedenou smyčcovým orchestrem. A i jinde si hudebník našel prostor pro svou typickou hru.

Mezi koledy a jiné standardy se vešla i autorská píseň For Love on Christmas Day, ale nepatří mezi Claptonovy nejlepší. Tak či onak, album Happy Xmas patří k těm příjemným a rozhodně originálním počinům.