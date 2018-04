Budu žena za pultem, slibuje Emma Smetana fanouškům po koncertech

„Je to pro mě takové symbolické místo. Podruhé jsem tam křtila album, to už bylo překvapivě narváno. Takže by bylo hezké, kdyby atmosféra byla srovnatelná s tím, co jsme tam zažili minule,“ doufá zpěvačka.

Týden po Lucerna Music Baru si Smetana dopřeje také první samostatný koncert v Brně, kde dosud vystupovala jen jako předskokanka, například pro francouzskou zpěvačku Zaz. „Těším se tím spíš, že předvedeme novou scénu, novou písničku a jako předkapela bude na obou koncertech dekadentní Lazer Viking, který je pro mě rokenrolovým králem této země,“ láká na dvě dubnové show.

Na závěr bude hrát ještě DJ Nobody Listen, což slibuje výživnou afterparty. „Hezky oslavíme příchod jara. Co se Brna týká, tak samozřejmě jako každý umělec z Prahy, který vyjede ven, mám hrůzu z toho, že nikdo nepřijde. Ale někdo mi nedávno poradil, že nemám být ve svých mediálních výstupech příliš skromná, takže si fakt, že se třesu hrůzou, nechám pro sebe.“

Emma Smetana vzpomíná, že z prvního vlastního koncertu měla paniku a pocit nepatřičnosti. „Ten se stále ještě jednou za čas dostaví a vyvrátí mi ho jen šťastné tváře pod pódiem. Kvůli tomu taky skládám stále rychlejší písničky, protože když se lidi hýbou a tančí, je na první pohled zřetelné, že jsou na koncertu rádi,“ připouští zpěvačka. „Navíc mě takové ty důstojné melancholičtější polohy přestávají bavit.“

Nejsem žádný básník

Po návratu z dovolené v Thajsku Smetana nachystala nové fanouškovské předměty, kterými chce mezi své příznivce kromě hudby šířit také estetické vnímání. A u stánku s „merchem“ bude po koncertu i sama prodávat. „Lidé se totiž trochu bojí Emmy-zpěvačky, ale ne Emmy-prodavačky, proto jako žena za pultem mám hodně kamarádů. Jsem vděčná za to, že moji posluchači nejsou introvertní, a samozřejmě za to, že si odnesou cédéčko nebo vinyl,“ dodává Smetana.

A hovory se nevedou jenom o muzice. „Strašně často se tam objeví lidé, kteří uvažují o studiu v zahraničí nebo se z něj zrovna vrátili a chtějí tu zkušenost s někým probrat. Nebo ti, kteří zvažují novinářskou profesi. Ale hodně lidí chce rozebírat texty mých písniček, což mě zaskočí, protože pro mě jsou texty záminka pro melodii. Nejsem žádný básník,“ říká zpěvačka.