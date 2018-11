GLOSA: Emma Drobná není mistrem řečnění, ale když zpívá, je to zabijácké

Drobná večer zahajovala, Smetana se svou kapelou navázala. Na některých dalších zastávkách hodlají program prohodit, ale příliš na tom nezáleží. Zatímco starší jmenovkyně se přeci jen na scéně pohybuje se suverenitou zkušené harcovnice, Drobná zase těží z okouzlující přímočarosti, s níž hraje její kapela.



O zpěvu se netřeba rozepisovat. Čtyřiadvacetiletá Slovenka má hlas, kterým by mohla lámat skály. Když se do toho opře, je to skutečně zabijácké, ale vyprodaný sál dokázala zaujmout i při vyloženě akustické baladě doprovázené jen na kytaru. Její průvodní slovo se sice docela ztrácelo, ale je potřeba si uvědomit, že pro Drobnou brněnské vystoupení znamenalo v podstatě první skutečně regulérní koncert.

Zazněly její už známé singly i zatím jediná vlastní slovenská píseň Keby a samozřejmě taky Čerešně, s nimiž nadchla publikum už v televizní soutěži. Hodinový set gradoval naopak několika pěkně našlápnutými kousky.

Emma Smetana zaujala kromě jiného skupinou vokalistů, které pouze pro toto turné vybrala a poskládala z nadšenců a vesměs amatérů, kteří se jí přihlásili. Neotřelý koncept drobně shazovalo, že jejich zpěv trochu zanikal v burácení muziky, ale to se podaří vyladit na dalších zastávkách.

Vrcholem koncertu potom bylo společné číslo obou Emm, kdy zazpívaly slavnou Variaci na renesanční téma. Smetana k tomu hrála na klavír a Drobná se skvěle popasovala se záludnostmi češtiny ve verši „námořníkům se třesou ruce“.

Emma Drobná díky bohu potvrzuje potenciál, který se dal odhadnout už v Super Star. A dvojturné je zdařilý počin.