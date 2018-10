RECENZE: Elvis Costello stále dokáže napsat chytlavé písně

Costello přináší dvanáct naprosto svébytných písní, aniž by přitom album muselo být jakkoliv rozpadlé. Za to, že vše působí uceleně, může nejspíš zpěvákova dlouholetá doprovodná kapela The Imposters, která různorodým skladbám dodává jednotící košilku. Poslouchá se to celé moc dobře.

Look Now Autor: Elvis Costello Hodnocení­: 70 %

Look Now není jen sbírkou už provařených singlů s trochou vaty. Skladba Don’t Look Now, od níž se odvozuje název desky, je vrcholnou klavírní baladou. Další podobně jímavá píseň je například Photographs Can Lie, kde Costello zpívá o pomíjivosti citů.

Větší část alba se však drží ve středním tempu a celokapelových aranžích. Zní to hodně oldschoolově, vlastně povědomě, a přitom Costello nikoho nijak zásadně nevykrádá. Ani sám sebe. Je rozhodně dobrá zpráva, že autorská studnice jednoho z nejvynalézavějších písničkářů nevyschla. Aspoň pro příznivce neprvoplánové, ale přitom chytlavé muziky.