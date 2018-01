Poslední obří turné a končím s koncerty, oznámil zpěvák Elton John

Britský zpěvák Elton John po téměř 50 letech skončí s koncertními turné. Tedy po poslední šňůře, která odstartuje letos v září. Zabere tři roky, tři sta zastávek a hudebník slibuje velkolepou show. „Navštívíme všechny kontinenty. Myslím, že je čas poděkovat fanouškům po celém světě a rozloučit se. A to je potřeba udělat pořádně,“ prohlásil. „Můj život a moje priority se změnily. Mám manžela, děti, rodinu, chci se věnovat jim. Neznamená to, že končím s kreativní prací.“

Britský bulvární list The Daily Mirror přinesl informaci, že konec hudebníkovy koncertní kariéry souvisí s jeho zdravím. „Mám naplánovaných tři sta koncertů, jsem zdravotně v pohodě,“ zmínil Elton John.

Zpěvák ohlášení pojal ve velkém stylu. Na svém webu přenášel živě videostream. V jeho rámci zahrál jen sám s klavírem písně Tiny Dancer a I’m Still Standing.



Elton John loni v březnu oslavil sedmdesátiny, v dubnu jej potom postihly vážné problémy. Kvůli život ohrožující bakteriální infekci, kterou onemocněl při návratu letadlem z jihoamerického turné, strávil dva dny na jednotce intenzivní péče. Následně zrušil koncerty na zbytek jara.

Na své první turné se Elton John vydal v roce 1970 po sérii vystoupení v losangeleském klubu Troubadour. Jeho písně spojovaly dojímavost amerického soulu s energií britského rocku. Proslavil se hity jako Rocket Man, Crocodile Rock nebo Daniel. Během 80. let 20. století se připomenul třeba dojemným songem Sacrifice. V 90. letech truchlil s písní Candle In The Wind za tragicky zesnulou britskou princeznou Dianou tak zdařile, že se z písně stal nejprodávanější singl všech dob.

V Praze vystoupil poprvé za hlubokého komunismu v roce 1984 v Paláci kultury. Později se do Česka pravidelně vracel, naposledy v listopadu 2016 vystoupil v pražské O 2 areně. Tehdy odehrál strhující dvouapůlhodinový koncert (více čtěte v recenzi Takhle se dělá show. Elton John se spolehl hlavně na hity).