Myšička a Trojan jako chemici. Dílo Antonína Holého ožije v Dejvicích

Co se stane z chemika, když zemře? Anorganický chemik. Podobnými vtípky je prošpikována aktuální novinka Dejvického divadla, která má premiéru už v sobotu večer. Pro svou kdysi domovskou scénu ji napsal i zrežíroval Petr Zelenka. Po Příbězích obyčejného šílenství, Tereminovi a Dabing Street je to už čtvrtá autorská hra, kterou si zde Zelenka sám zpracoval.



Novinka pojednává o díle profesora Antonína Holého, jednoho z nejvýznamnějších molekulárních chemiků na světě, který i přes velké úspěchy u nás zas tak známý není. V hlavní roli vědce a ředitele Ústavu organické chemie a biochemie, jehož objevy pomohly vyvinout léky úspěšně bojující s AIDS či hepatitidou a který se klidně mohl stát i držitelem Nobelovy ceny, se objeví Martin Myšička.

„Měl jsem možnost potkat se s jeho nástupcem panem Havlasem, hodně nám o něm vyprávěl,“ popisuje herec přípravy na roli. „Moje fyziognomie je jiná, nebylo záměrem jej realisticky vykreslit. Hra je komplexnější,“ naráží na skutečnost, že Elegance molekuly nepopisuje jen chemikovu osobnost a úspěchy, ale v rovnocenné linii ilustruje i vzestup amerického farmaceutického gigantu Gilead, který na přelomu 80. a 90. let vsadil právě na Holého objevy.

„Co se příběhu týče, je ve hře největší postavou Američan John Martin. Elegance molekuly je mimo jiné o odvaze uskutečnit něco, co nemá zaručený úspěch. Základní výzkum je jedna věc, ale pokud není někdo, kdo nápad zrealizuje z hlediska produkce, je k ničemu,“ vysvětluje Myšička a vyzdvihuje vizionářskou postavu amerického chemika, kterého ztvárnil Ivan Trojan.

Holého objevy a následný úspěch Gileadu samozřejmě vedle lékařského pokroku dodnes generují obrovské množství peněz. „Je to i o relativismu, zda jsou peníze dobré, nebo špatné. Za úspěchem Gileadu stál i Donald Rumsfeld, který sám má na svém kontě kontroverzní aféry. Je to zajímavé i pro divadlo, které má nějaké sponzory a musí rozmýšlet, co je čisté, a co ne,“ zamýšlí se Myšička, který v Dejvickém divadle působí i jako umělecký šéf. „Nad vším by ale měla být oslava chemie a Holého vynálezu, na který můžeme být hrdí. Tedy nejenom na to, že Češi vyhráli v Naganu, ale že tady za rohem máme špičkové vědce na úrovni Nobelovy ceny,“ podtrhuje herec.

Komplikovaná osobnost

Sám Holý byl zjevně komplikovanou osobností, Elegance molekuly naznačí jeho nepochopitelný předrevoluční vstup do strany či podivný vztah k vydělaným penězům. „Něco víme a záměrně jsme to tam nedali. A spoustu věcí nevíme. Byla to otázka pro Petra Zelenku, jak to tam nadávkovat, aby něco působilo jako tajemství a aby se do některých kontroverzí tolik nešťouralo,“ říká Myšička.

Další velkou rolí novinky je tak Holého žena Ludmila ve ztvárnění Zdeňky Žádníkové. „Je dost těžké hrát někoho, kdo ještě žije a má k divadlu a k médiím velmi rezervovaný vztah. Paní Holá poskytla minimum rozhovorů, takže se dalo čerpat ze stylu, jakým odpovídala, či ze starých fotografií,“ popisuje herečka a podtrhuje, že zmiňované peníze slouží v Eleganci molekuly spíš jako jevištní obraz.

„Podle mne je poselstvím, že idea je víc než peníze. Když se nejde čistě po výsledku, můžou vzniknout velké věci. To je pro mne nosná myšlenka hry,“ vzkazuje herečka. „Jsme jako lidé pouze polívka chemických sloučenin, nebo i něco víc? Byť tahle otázka není zodpovězena, někde mezi řádky je,“ dodává ještě Myšička.