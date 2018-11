RECENZE: Podpatky i zorb. Komorní akrobacie Ego nese velký příslib na léto

Sportovec v podání Petra Horníčka vchází do ringu, kde vyskládané medaile uprostřed na zemi tvoří kruh. Všechny si je postupně navleče na hlavu, takže když do ringu dorazí mladší kolega (Jindřich Panský), aby se s ním poměřil, začne to při každém jeho pohybu směšně cinkat.

Novocirkusový soubor Losers Cirque Company se novinkou Ego, kterou od soboty hraje v pražské La Fabrice, pokusil vstoupit do jiných vod. Komorní představení má jen dva akrobaty, kteří předvádějí střet divokého mládí a zkušeného stáří. Příběh Ega je jednoduchý a možná příliš očekávaný, zpracováním se ovšem „Loseři“ přiblížili jejich dosud nejlepšímu kusu, čtyři roky staré akrobatické poezii Walls & Handbags.

Obě díla mají společné, že parta okolo Petra Horníčka oslovila zavedená jména. Právě režisér Daniel Špinar dodal Egu rytmus, choreograf Radim Vizváry pak poetiku a vtip. Ať už jde o tanec na podpatcích a boj v zorbingových koulích, kde akrobaté ukazují svůj typický smysl pro humor, nebo dechberoucí popruhovou akrobacii, která naopak navozuje silné emoce.

Na první pohled dvě rozdílné věci, které z představení čiší - tedy nadhled a k tomu totální soustředěnost - se staly už plnohodnotnou značkou uskupení.

Ego Losers Cirque Company premiéra 24. listopadu 2018 (La Fabrika) režie: Daniel Špinar hrají: Petr Horníček, Jindřich Panský Hodnocení­: 75 %

Zajímavé nasvícení a vhodně zvolená hudba v živém podání Igora Ochepovského pak upomenou na další vydařený loserovský počin Kolaps.

I přes všechny tyto povedené doplňky však v Egu stále jde především o to, co je pro nový cirkus hlavní. Tedy o vydařenou a bezchybnou souhru těl, načasované výkony a silovou akrobacii.

Stejný tým, tedy Losers společně se Špinarem a Vizvárym, chystají na léto novinku Heroes. Ač bude proti tomu aktuální Ego asi působit jako hříčka, je nyní velkým příslibem, že to bude stát za to.