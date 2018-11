Mládí versus stáří. Ego pomohli Loserům pohladit Špinar a Vizváry

„Na scéně jsme tentokrát jenom dva akrobati a muzikant,“ popisuje ústřední postava novocirkusové skupiny Petr Horníček. „Stáli jsme o nějaký posun v tvorbě, tak jsme se rozhodli pro duet. Bude to intimnější představení, víc na kontakt i směrem k divákům. Proto jsme zvolili La Fabriku,“ popisuje akrobat a performer, který se tentokrát na pódiu objeví pouze s kolegou Jindřichem Panským.

„Nekonečný souboj stáří a mládí. Černá a bílá, dva póly a prostor mezi nimi. Dilema momentu rozhodnutí, kdy by měl člověk odejít a přenechat svoje místo mladším a rychlejším,“ popisuje Horníček novinku, která je dějově zasazená do sportovního prostředí, kde se oba akrobati pohybovali. „Téma je to ale obecné, každý ho zná,“ dodává.

Jak už je u Loserů a v novém cirkuse zvykem, mluvit se v Egu nebude. Diváky čeká mix bojového umění, gymnastiky, pohybového divadla a akrobacie. „To všechno je ještě doplněno light designem a bodymappingem,“ dodává akrobat a nestor souboru. „Celý kreativní tým do představení vložil část svého ega, ale původní myšlenka vycházela spíše z knihy Muž, který sázel stromy. Během zkoušek se to však postupně přetransformovalo do nás, co jsme prožili a jaká byla naše sportovní kariéra,“ popisuje.



Losers Cirque Company po čase opět ke spolupráci oslovili velká jména. Režie Ega se tak chopil Daniel Špinar, choreografii chystá Thálií oceněný mim Radim Vizváry. Horníček popisuje, že s oběma chtěl už dlouho pracovat, ovšem netroufl si je oslovit. „Nakonec se to otočilo a oni oslovili nás, abychom se podíleli na přípravě opery Billy Budd. Takže když nás oni pozvali do Národního divadla, my je na oplátku zveme k nám,“ směje se člen Losers.



Chystané komorní Ego je přitom pouze začátek spolupráce. Losers Cirque Company představují každý rok novinku v rámci české scény na festivalu Letní Letná. V létě roku 2019 by mělo dojít na dlouho odkládaný projekt Heroes, kde znovu ve Špinarově režii už uvidí diváci akrobaty v plné sestavě. O choreografii se opět postará Vizváry. A nejen to. „Jak jsme se zatím domluvili, tak bude jako mim i v samotném představení,“ láká Horníček.