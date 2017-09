VIDEO: Jako Redford. Trojan namluvil pro kina Den na zázračné planetě

12:20 , aktualizováno 12:20

Od nejvyšších hor k nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin džungle až do labyrintů velkoměst. Dokument Earth: Den na zázračné planetě, který koncem října vejde do kin, nabídne v komentáři Ivana Trojana pohled do fascinujících koutů naší planety.