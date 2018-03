Republiku uctí svérázný happening. Zpívat se bude i před Rudolfinem

Uvnitř Rudolfina tuto Dvořákovu skladbu s Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a sólisty uvede dirigent Jakub Hrůša. Koncert bude živě přenášen na venkovní scénu, kde se k interpretům připojí četné české a slovenské sbory.

„Inspirovala nás akce z roku 1904, které se účastnilo přes dva tisíce zpěváků. Tolik jich nyní nebude, ale chceme tuto atmosféru připomenout,“ vysvětluje umělecký ředitel přehlídky Marek Vrabec, podle nějž byla dalším vzorem i pověstná Last Night of the Proms, která se každoročně koná v Londýně na závěr festivalu BBC Proms.

Jak bude vše koordinováno, zatím organizátoři neprozradili. Neví to ani Hrůša. „Neumím si to představit, proto jsem rád, že se toto bláznovství odehraje venku,“ směje se. Svatá Ludmila bude součástí kompletního provedení Dvořákových kantát a oratorií, které začalo už loni. Diváci dále uslyší Svatební košili, která festival zahájí, méně známou kantátu Americký prapor nebo Slavnostní zpěv a Žalm 149.

Dvořákovy pražské stopy

Mezi hvězdnými hosty festivalu budou pianisté Krystian Zimerman, který zahraje sólový part v Bernsteinově Symfonii č. 2 pro klavír a orchestr Věk úzkosti, Valentina Lisitsa a Jevgenij Kissin nebo mezzosopranistka Bernarda Finková, která vystoupí se Staatskapelle Dresden na závěrečném večeru 21. září. Komorní řadu letos sestavila izraelská klarinetistka Sharon Kamová, která vystoupí v různých sestavách, včetně orchestrálního koncertu Academy of St Martin in the Fields.



Ještě před oficiálním zahájením se uskuteční tradiční výprava po Dvořákových stopách. Letos bude sledovat ty pražské. Zájemci se podívají na místa, kde Dvořák žil nebo s nimi byl tak či onak spojen. Navštíví například jeho byt v Žitné ulici, byt mecenáše Josefa Hlávky ve Vodičkově ulici, varhanickou školu v Konviktské či zpěvácký spolek Hlahol.

Vstupenky na koncerty se už prodávají, lze je koupit na webu www.dvorakovapraha.cz, v síti Ticketpro i ve Vstupenkovém centru v Palackého ulici 1.