Kterak si velkopaštikář Boris myslel, že je nástupcem Karla IV.

„Lehce jízlivá, ale komediálně vděčná věc o člověku, který tak zbohatne na obchodu s husími játry, že koupí Karlštejn,“ přibližuje novinku Divadla Kalich režisér David Drábek. Hlavní postavou komedie je tedy velkopaštikář Boris, nejmocnější muž Čech, který samozřejmě miluje golf a právě si bere zlatokopku Ivetu, „nejlepší českou manželku, která už žila s českým hokejistou v Kanadě, s uprchlým kontroverzním podnikatelem na Seychelách, i s elitním vědcem na Antarktidě“.

„Je to kritika života zbohatlíků, kteří mají tolik, že není jisté, zda mají vůbec něco. Jak víme, přemíra peněz i jejich nedostatek lidi deformuje a činí je osamělými,“ pokračuje režisér, který donedávna působil jako umělecký šéf královéhradeckého Klicperova divadla a nyní by se měl spolu s Michalem Dočekalem přesunout do Městských divadel pražských.



„Aby to nebylo málo, hlavní zbohatlík Boris má pocit, že je nástupcem Karla IV. Má při své hloupoučkosti pocit, že když vyrábí konzervy, tak je to jakoby stavěl most a univerzitu a je tak nový vládce v Čechách,“ dodává Drábek. Je to pro něj již druhý kus, který vznikl spoluprací s oblíbeným scenáristou Petrem Kolečkem. Tím prvním byla před třemi lety dodnes populární Žena za pultem 2 (více zde). „Jsou tam dále vtipné citace ze sci-fi filmů, jako je E.T. mimozemšťan či Vetřelec,“ pokračuje Drábek, čímž naznačuje, že ani v této Kolečkově novince nebude o bizarní situace nouze.

„Z několika českých miliardářů si tam radost tropíme, ale není to žádná komunální satira. To ani není Petrův styl,“ odmítá Drábek, že by postava velkopaštikáře Borise mířila na někoho konkrétního z českého veřejného života.

Jako zmíněný velkopaštikář se v kusu představí Václav Kopta, dále zde hrají Lucie Benešová, Igor Chmela a Jana Bernášková. Dvě noci na Karlštejně mají v Kalichu premiéru už tuto středu.