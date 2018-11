Bez Spaceyho ztratil Dům z karet smysl, litují mnozí fanoušci seriálu

„Pět let jste nám předkládali klíčovou postavu a teď ani neumíte ukázat, jak vlastně zemřela. Proč se vůbec obtěžujete pokračováním?“ píše jeden z fanoušků a dodává, že „Frankova žena potřebuje Franka živého, stejně jako on potřebuje ji, protože bez Frankova charakteru bude vždycky neúplná.“

Někteří diváci jsou ještě kritičtější, v internetové diskusi nechybějí ani výkřiky „Bravo, zničili jste nejlepší seriál!“ nebo „Dům z karet je mrtvý, neztrácejte čas, zasloužíte si něco lepšího“. Případně „Špatný začátek, v první epizodě se nic nestalo a všechno nudí, od hudby až po tempo.“

Další fanoušek píše, že nová řada ztrácí smysl: „Odsuzuji to, co Spacey dělal, ale pokračovat v této sáze bez něj? Ne, děkuji.“ Také jiní odmítají spojovat Spaceyho údajné činy s jeho rolí v seriálu a ironicky podotýkají: „Hlavně že je to teď politicky korektní“.

Někdo dokonce mluví o hercově vítězství nad Hollywoodem: „Ukázala se jeho velikost, bez Kevina Spaceyho je totiž seriál jako tělo bez duše.“ Objevila se rovněž obdobná srovnání „jako jídlo bez soli“ nebo „jako Muži v černém bez Willa Smithe.“

Nicméně našli se i diváci, kteří s převážně nízkým hodnocením nesouhlasí a vyjadřují podporu zejména postavě vdovy v podání Wrightové. Průměrná známka prvního dílu premiérové série se pohybovala kolem padesáti procent, nejvýše hodnocené epizody se Spaceym měly přes devadesát procent.

I někteří kritici připomínají, že Spaceyho tvář sice už na obrazovce není, ale jméno jeho hrdiny se tu logicky stále připomíná. Robin Wrightová si podle recenzí za svůj výkon sólovou šanci zaslouží, přišla však prý až příliš pozdě. Netflix už před časem oznámil, že nynější šestá řada seriálu bude i poslední.