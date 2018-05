VIDEO: Duende má v klipu tanečnici flamenca i peruánského flétnistu

13:59 , aktualizováno 13:59

Multižánrová skupina Duende představuje klip k písni Inner Worlds z aktuálního alba Garden of Me. Za jeho realizací stojí přední český kameraman Jan Malíř, hudebník a fotograf Norbi Kovács a jeho syn Adam. Na iDNES.cz jej uvádíme v premiéře.