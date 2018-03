RECENZE: Zhrzená žena dokáže být bestie. Zlomený král má šokující závěr

Blížící se jaro značí, že česká knihkupectví brzy zavalí tisíce výtisků nové beletrie. Mezitím však stihly i v literárně chudším období vzniknout tři nové detektivky. Jedno mají společné - vrací se do dávné minulosti - dvě do české, třetí do byzantské říše.