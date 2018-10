DO KINA: V hlavní roli Karel Gott, Mr. Bean, sportovci a psi

Do kina Sledovat další díly na iDNES.tv

Láska, politika a basketbal. To jsou tři pilíře snímku Zlatý podraz, který natočil Radim Špaček. Vychází v něm ze skutečných osudů naší reprezentace od začátku války až do 50. let.

Pohádka Když draka bolí hlava má nezvyklé obsazení, i se svou dcerou Charlottou v ní hraje Karel Gott. Režisér Dušan Rapoš odhalí, jak draci tančí hip hop nebo slaví Vánoce.

Italské drama Dogman natočil Matteo Garrone, kterého proslavila mafiánská Gomora. Také jeho nový hrdina, který miluje psy a svou dcerku, se pod nátlakem zaplete do zločinu - a pak se mstí.

Dokument Já, Maria Callas vychází z dosud neznámých archivních záběrů, fotografií a nahrávek, dopisů i zákulisních scén slavné pěvkyně. Dojde i na milostnou zradu magnáta Onassise.

Krimithriller Nebezpečná laskavost vypráví o ženě v podání Anny Kendrickové, která se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení a skutečném životě své nejlepší přítelkyně.

Komedie Johnny English znovu zasahuje křísí představitele Mr. Beana čili herce Rowana Atkinsona. Jeho špion ve výslužbě se utká s počítačovým géniem, Olga Kurylenko přidá půvab. Ukázky a komentář najdete na videu.