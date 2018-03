DO KINA: Boj zuří v počítačové hře od Spielberga i na letišti v Ugandě

Akční sci-fi Ready Player One: Hra začíná natočil Steven Spielberg podle úspěšné knihy pro mládež. Chlapec z budoucnosti utíká od reality do říše počítačových her, kde však zuří boj o dědictví.

Politický thriller Operace Entebbe vypráví o skutečné události. Rosamund Pike a Daniel Brühl hrají německé radikály, kteří spolu s Palestinci unesli letadlo do Ugandy. Rukojmí zachránila izraelská akce.

Drama Plážoví povaleči se dotýká zmatků dospívání při hledání sexuální orientace. Mladík sice naváže vztah s dívkou, zároveň však na internetu vyhledává známosti s muži.

Životopis Příslib úsvitu líčí přerod polského chlapce ve francouzského spisovatele, známého jako Romain Gary. V popředí stojí jeho matka, která si plní sen o synově kariéře.

Z Francie pochází i komedie Vezmeš si mě, kámo?, jejíž hrdina se potřebuje rychle oženit. Dámy mají velké nároky, takže si jen na oko vezme svého kamaráda, ale před úřady musí spolu žít, ač mají oba své dívky.

Dětem je určena animovaná detektivka Sherlock Koumes, ve které se vyšetřuje záhadné mizení zahradních trpaslíků. Sádrové postavičky se představily už ve snímku Gnomeo a Julie.

Dokument Eric Clapton poprvé zveřejňuje soukromé archivy, domácí videa, osobní dopisy či fotografie hudebníka i dalších osobností. Vedle Claptona tu hovoří John Mayall nebo Roger Waters. Ukázky a komentář najdete na videu.