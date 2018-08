DO KINA: Žralok, fakír, náctiletí mutanti. A překrásná Miss Hanoi

Politicky korektní detektivka Miss Hanoi sice míří do kin, ale její pravý čas zřejmě přijde až na obrazovce, kam patří...

VIDEO: Kousni si, šeredo! Jason Statham loví MEG: Monstrum z hlubin

Co to bylo? Zděšený výkřik na výzkumné stanici předznamená události snímku MEG: Monstrum z hlubin, který do našich kin...