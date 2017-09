DO KINA: Rennerův stopař a Macháčkův holič se postaví armádě dokumentů

Americká krimi Wind River vyhrála divácké hlasování na karlovarském festivalu. Jeremy Renner v roli stopaře najde mrtvou indiánskou dívku a pomáhá Elizabeth Olsenové coby agentce FBI s hledáním vraha.

Druhý díl trilogie scénáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka Zahradnictví má název Dezertér. Hlavní role v rodinné kronice se tentokrát ujímá majitel kadeřnického salonu, kterého ztvárnil Jiří Macháček.

Pod názvem Amityville: Probuzení ožívá hororová legenda započatá už v 70. letech. Váže se ke skutečné kauze, kdy mladík vyvraždil vlastní rodinu. A v domě, kde se zločin stal, už zase straší.

Dokument Máma z basy sleduje tři osudy, které se spojily ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Právě tady si mohou matky odpykávat trest společně se svými dětmi. Otázka zní, jakbudou žít po návratu na svobodu.

Titul Raffaello: Lord umění napovídá, že italský dokument představí dílo jednoho z renesančních mistrů. Využívá moderní technologie, aby na velkém plátně ukázal detaily v nejlepší kvalitě.

Jiný typ fanoušků osloví dokument Black Sabbath: The End of The End. Kapela se v únoru rozloučila koncerty v domovském Birminghamu a jejich záznam doplní rozhovory v zákulisí. Ukázky a komentář najdete na videu.