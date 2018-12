DO KINA: Doktor Martin hájí národní barvy proti Smrtelným strojům

Do kina Sledovat další díly na iDNES.tv

Hrdina seriálu se v příběhu Doktor Martin: Záhada v Beskydech připlete k vyšetřování dávné vraždy. Navíc pátrá s miminkem v náručí, ústřední pár čili Miroslav Donutil a Jitka Čvančarová má totiž potomka.

Akční snímek Smrtelné stroje se odehrává tisíciletí po zkáze. Nyní pojízdná města pohlcují menší osady, aby získala obživu. Tak se potkají i muž a žena, kteří spolu mají nevyřízené účty.

Horor Ve spárech ďábla začíná vymítáním Satana, které si vyžádá život mladé ženy, a vyvrcholí hrozivými událostmi v noční márnici, kam přivezou znetvořené tělo.

Pod názvem Záhada Silver Lake se tají halucinogenní výlet po Los Angeles. Andrew Garfield v hlavní roli ve městě padlých andělů pátrá po svérázné sousedce, která zmizela beze stopy.

Polský Útěk se promítal už na karlovarském festivalu. Jeho hrdinka ztratí paměť a když se po dvou letech vrátí k rodině, která ji pozná v televizi, netuší, jaký vztah vlastně měla s manželem a se synem.

Animovaná pohádka Gordon a Paddy dorazila ze Švédska. Postarší ropušák a malá myška vytvoří policejní tandem, který v rodném lese řeší krádež oříšků i zmizení několika mláďat.

Rovněž animované pásmo Mimi & Líza: Záhada vánočního světla je určeno dětem. Vedle příhod dvou kamarádek sleduje osvětovou linii, jedna z dívek je totiž slepá, takže si navzájem odhalují své světy.

Dokument Black Sabbath: The End of The End měl premiéru loni. Teď se vrací do stovky kin na jediný den, aby záznamem posledního koncertu kapely oslavil sedmdesátku Ozzyho Osbourna. Ukázky a komentář najdete na videu.