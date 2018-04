V Ománu zemřel známý 28letý DJ Avicii, proslavil ho hit Levels

„S hlubokým smutkem oznamujeme ztrátu Tima Berlinga, známého také jako Avicii. Byl nalezen mrtvý v Maskatu v Ománu pátek odpoledne. Rodina je ze zprávy zničená. Prosíme všechny, aby v této těžké chvíli respektovali její potřebu soukromí. Nebudou následovat další oznámení,“ stojí v prohlášení, které přinesly servery většiny švédských novin.

Avicii se zabýval remixy a produkoval také alba. První singl Seek Bromance, vydaný v roce 2010, se dlouho držel vysoko v žebříčcích v několika zemích. O rok později vydal rovněž velmi úspěšný singl Levels a skončil tehdy na šestém místě nejlepší stovky DJ. Hudbu vytvářel v počítačovém programu FL Studio.

Agentura AP napsala, že Avicii získal dvě ocenění MTV a dvě nominace na Grammy. Jeho největším hitem je Levels, slavné jsou také Wake Me Up!, The Day a You Make Me.

Podle AP trpěl akutním zánětem slinivky břišní, částečně zapříčiněným nadměrným pitím alkoholu. V roce 2014 mu byl odstraněn žlučník a slepé střevo a kvůli rekonvalescenci zrušil mnohá představení. S koncerty skončil roku 2016, ale dále vytvářel studiovou hudbu.



„Začal jsem tvořit v šestnácti, jezdit po světě v osmnácti. Když se podívám zpět, říkám si: ‚Opravdu jsem to všechno udělal já?‘ Byl to v určitém smyslu nejlepší čas mého života, ale za určitou cenu - hodně stresu a úzkosti; byla to však nejlepší cesta mého života,“ řekl v rozhovoru s časopisem Billboard v roce 2016.