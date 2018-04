Co je pravda? Marek Taclík a Iva Pazderková budou lhát na Fidlovačce

Příběh čtveřice Pařížanů a jejich nebezpečných vztahů napsal oblíbený dramatik Florian Zeller. „Je hrou o nevěře, ve které je umění lhát dovedeno k dokonalosti,“ láká divadlo. Aktuální adaptace se režijně chopil Mikuláš Tyc.

„Co je a co není pravda? Co by mohla být pravda? Pravda je téma, které rezonuje každým druhým vztahem. A díky hledání pravdy je vždy co řešit – tím spíše v divadelní komedii,“ zamýšlí se režisér. Vedle Taclíka se objeví Iva Pazderková, Martina Šťastná a David Háka.



Radost z vášně

Druhou chystanou premiérou pražského divadla je hra Po Fredrikovi, kterou tým okolo režiséra Lukáše Pečenky chystá na Komorní Fidlovačku. Náročné monodrama Mattiase Brunna nastudoval mladý Jan Fanta. Sám se na pódiu musí vypořádat s náročným textem, který v divadle popisují jako výkřik.

„Vyjadřuje zároveň ohlušující radost z vášně, lásky a krásy života i bolest zklamání, temnotu pomsty,“ zní z Fidlovačky ke hře, která popisuje smutek hlavního hrdiny Johana z rozchodu s jistým Fredrikem.

„Největší výzvu představovalo, jak dostat do hlavy takové množství textu?“ popisuje Fanta. „Dalším pak, jak vytvořit větší množství postav na úsporném prostoru a naučit se pracovat s energií, abych dokázal utáhnout celé představení. Největší radostí je, když chytím princip té hry, její postavy, když cítím jejich energii. To jsem pak v pomyslném vlaku a jedu,“ přibližuje mladý herec. Novinka má premiéru v sobotu 28. dubna.