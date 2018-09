Dvě Libuše, jeden Švec. Sto let republiky oslaví i naše divadla

V šatně Národního divadla sedí herec Radúz Mácha na klíně kolegyně Jany Strykové. Nemůžou se asi příliš hnout: ke kolečkové židli je poutají smyčky prodlužovaček.



Martin Pechlát a Veronika Lazorčáková jedou po eskalátoru, jejich dvě tváře v davu doslova svítí – všichni okolo je totiž mají pochmurně zafačované.

Soupravu metra opouští i Taťjana Medvecká držící v ruce kytici, stejnou kytici pak mají všichni její spolucestující děsivě místo hlavy.

Tyto tři pochmurné scény ukazuje pražské Národní divadlo na plakátech, které lákají na činoherní novinky rozjíždějící se sezony. Ta bude výjimečná hned z úvodu, bude totiž zajímavé, jak se naše přední divadelní scény vypořádají s velkým výročím 28. října.

Právě Národní divadlo se na poli činohry rozhodlo nabídnout kdysi docela kontroverzní hru Plukovník Švec, jejímž autorem je nejvýraznější tvář legionářské literatury Rudolf Medek. Nové nastudování příběhu, který se plně dotýká formování ČSR a hlavně fenoménu našich legií, připravuje spolu s dramaturgyní Martou Ljubkovou režisér Jiří Havelka. Jeho jméno a zasazení na Novou scénu dává tušit, že půjde o multimediální a jistě i dokumentární divadlo. „Před diváky ožijí nejen dějiny legií, ale i nejrůznější možné scénáře dalšího historického vývoje. A bude to oživování oslavné, varovné i ironické,“ předesílá činohra naší první scény k titulu, který uvede skutečně v předvečer velkého výročí. V titulní roli se objeví Filip Kaňkovský. Národní divadlo se s výročím dále vyrovná ještě uvedením Libuše v režii zdejšího ředitele Jana Buriana a v hudebním nastudování Jaroslava Kyzlinka. Premiéra bude už příští týden.

A jaké novinky ohlašují v úvodu zmíněné plakáty? Prodlužovačky poutají postavy Ilony a Antona Hofmillera z divadelní adaptace jediného románu Stefana Zweiga Netrpělivost srdce, který podle vlastní úpravy na listopad připravuje režisér Daniel Špinar. Medvecká s kyticí pak celkem jasně ilustruje nové nastudování Erbenovy Kytice, které v závěru února v historické budově uvede duo SKUTR. A oni pochmurní cestující na eskalátoru upozorňují na samotný závěr sezony, kdy mladá režisérka Petra Tejnorová nachystá na Novou scénu Proslov k národu, tedy dílo italského spisovatele a herce Ascania Celestiniho, současníka Daria Foa, který rozebral palčivé problémy našeho světa.

Opera na výstavišti

Národní divadlo v Brně rozjelo v rámci oslav projekt nazvaný 100 let české státnosti už v květnu, kdy hostilo tradiční přehlídku Divadelní svět. A stejně jako pražský protějšek i brněnští uvádějí nové nastudování Smetanovy Libuše – premiéru měla v režii Jiřího Heřmana v pátek na brněnském výstavišti. Zdejší činohra pak už od loňské sezony „mobilizuje“ diváky v rámci programu České snění. Na osmadvacátého října tak chystá do Mahenova divadla speciální uvedení inscenace Otvírání studánek Alfréda Radoka. Součástí představení bude debata a hudební produkce.

Pro Národní divadlo moravskoslezské je pak tato sezona stoletá dvojnásob, stejně jako naše republika totiž i zdejší instituce vstoupila do sté sezony. „Všechny soubory dostaly jedinečné zadání: připravit premiéry děl, která se na prknech našeho divadla ještě nikdy nehrála. Divákům tak sezona nabídne osmnáct novinek,“ uvedl ředitel divadla Jiří Nekvasil. Jednou z nich bude Prvorepublikové gala, které ostravský operní soubor uvede právě k uctění vzniku republiky. Diváci zde uslyší díla autorů z let 1918–1938. Moravskoslezská scéna vstupuje do sezony s novým uměleckým šéfem činohry, stal se jím režisér Vojtěch Štěpánek, nedávný ředitel souboru působícího v pražském Divadle Komedie. První premiérou činohry bude koncem října adaptace Roku na vsi bratří Mrštíků. V Divadle Jiřího Myrona režíruje právě Štěpánek.

Další chvíle pro Majera

A co naše další velká divadla? Očekávaný velký třesk mají za sebou Městská divadla pražská. Tým pod vedením Daniela Přibyla chystá na říjen novinku do všech tří svých scén. V ABC to bude drama Moře s hostujícím Zdeňkem Piškulou v režii slovenského režiséra Jána Luterána. V Komedii pak novinka Konzervativec, kterou David Zábranský napsal pro herce Stanislava Majera a režisérku Kamilu Polívkovou; setkává se zde tedy stejné trio jako před časem u úspěšného kusu Herec a truhlář Majer hovoří o stavu své domoviny ve Studiu Hrdinů. A konečně Rokoko oblaží svou autorskou hrou zdejší nový kmenový režisér David Drábek, který sem chystá Kanibalky: Soumrak samců. Vedle dalších si zde zahraje Vanda Hybnerová.

Ke stému výročí Československa naplánovalo pražské Divadlo na Vinohradech premiéru nového nastudování Topolova Konce masopustu. „Patří mezi desítku nejlepších českých dramatických děl. Dnes ji můžeme s novými zkušenostmi číst nejen jako vzrušující dobové vesnické drama, ale také jako geniálně básnicky postižený obraz velkého zlomu,“ láká vinohradská scéna na drama z padesátých let. Režie se chopí Martin Františák, který na scénu pozve Reginu Rázlovou, Igora Bareše či Tomáše Pavelku. Vinohrady dále do nové sezony chystají Gogolova Revizora či Fanny a Alexandra od Ingmara Bergmana.

Velkou rekonstrukci fasády a hlavně velkého pódia zahájilo smíchovské Švandovo divadlo, hrát se tedy zatím bude pouze v komorním Studiu, kde má v říjnu premiéru novinka Trollové mezi námi. A konečně Dejvické divadlo své plány pro novou sezonu odhalí teprve v úterý.