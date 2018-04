Klidně si zapálí v nemocnici či galerii. Stropnická hraje holku z ulice

„Vypráví o čtyřech lidech, kteří spolu tak úplně nebyli, ale nějakou souhrou náhod se dali dohromady,“ přibližuje herečka, která se objeví v úloze striptérky Alice.

„Nakonec nikdo nezůstane s nikým. Jde tedy spíš o drama než komedii,“ pokračuje. „Moje postava je holka z ulice, která se živí striptýzem. Hra obsahuje i jednu scénu přímo z klubu, kde se předvádím. Je to efektní sexy tanec, ale donaha se samozřejmě nesvlékám,“ popisuje Stropnická a vysvětluje, že inscenace není vhodná pro mladší diváky především kvůli jadrné mluvě.

Právě noční klub má ve hře anglického dramatika Patricka Marbera zvláštní úlohu, lidé tam přicházejí za vzrušením nejrůznějšího druhu, ovšem nesmí se jeden druhého dotýkat. Částečně se tak reflektuje dnešní doba displejů všeho druhu.

„Říkala jsem si, že tato hra z 90.let je až překvapivě současná. On tedy každý, kdo něco inscenuje, tvrdí, že to rezonuje s dneškem, ale tady to platí doslova, nemusí se nic roubovat,“ prohlašuje herečka.

Popisuje také, že se tvůrci inscenace v čele s režisérem Danem Pánkem rozhodli některé reálie minulých desetiletí ponechat. „Autor si hodně hraje s cigaretami. Hrdinka si klidně zapálí v nemocnici nebo v galerii,“ dává příklad Stropnická.

Hru Na dotek uvádělo s úspěchem už Divadlo Na Jezerce, vydržela tam deset let. Hráli ji i v Mladé Boleslavi. „Proti Boleslavi jsme realističtější, tam ve scénografii používali zkratky a znaky. Na Jezerce to zase udělali více do komedie,“ srovnává. „Marberův text mi přitom tak vtipný nepřipadá, spíš důvtipný,“ dodává Stropnická. Spolu s ní se v novince ukáže také Pavel Batěk, Jitka Ježková a Tomáš Havlínek. Premiéra je ve čtvrtek 5. dubna.