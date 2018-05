Je Šťáhlav značka smoothie makeru? Premiéry lákají na Rukopisy i Frejovou

Go Figure Out Yourself (Divadlo Archa)

„Přijďte si na to sami,“ zní překlad novinky, kterou ještě v pátek a v sobotu uvádí v pražské Arše belgický umělec Wim Vandekeybus a jeho soubor Ultima Vez. Diváky zvou do prázdného prostoru, kde přímo mezi nimi bude tančit pět performerů. Jejich pohyb prý bude něco jako intimní rozhovor, který se s obecenstvem budou tancem snažit navázat. Inscenace měla premiéru v Bruselu, Archa vítá její druhé uvedení.

Zbyhoň! (Národní divadlo)

Filip Rajmont v socialistické teplákovce, párky, buchty a střelné zbraně zdobí výrazný plakát k jedné z posledních premiér této sezony, které plánuje pražské Národní divadlo. Na Nové scéně uvede autorskou hru Milana Šotka a režiséra Jana Friče. Mladí tvůrci v ní budou se specifickým humorem tepat do různých českých nešvarů. Inspirací jim mimo jiné byly i slavné kontroverzní Rukopisy. „Patříte k těm, kteří dvě stě let od chvíle, co pro nás Rukopisy objevily naše národní hrdiny, stále nevědí, kdo to byl Záboj, Vlaslav, Lubor, Liduše? Považujete Šťáhlava za značku smoothie makeru a Čestmír je pro vás leda ten otylý létající chlapec? Je načase napravit to!“ láká s nadsázkou první scéna. Vedle Rajmonta diváci uvidí třeba Lucii Polišenskou, Patrika Děrgela, Filipa Kaňkovského či Pavlu Beretovou. Premiéra je příští týden ve čtvrtek.

Sněz tu žábu! (Studio Alta)

Až do neděle je v pražském prostoru Alta možno navštívit tradiční festival francouzského divadla. Přehlídka letos v Holešovicích hostí například inscenaci režiséra Pierra Meuniera Kredenc naživo; do neděle představí celkem pět francouzských her i s jejich autory. Současné francouzské texty, poprvé přeložené přímo pro festival, uvedou čeští režiséři David Prachař, Ewa Zembok, Linda Dušková či Kasha Jandáčková. V jednotlivých inscenacích se objeví Petra Špalková, Filip Kaňkovský, Anna Kameníková, Pavel Neškudla nebo právě David Prachař, který monodrama Laureline Le Bris-Cep, vnučky spisovatele Jana Čepa, režíruje.

Temná energie (MeetFactory)

Hned na začátku nového představení, jehož premiéru chystá pražská MeetFactory už na toto pondělí, se diváci dozvědí, kdo je pachatel a jaký měl motiv. Teprve poté se před jejich zraky začne odvíjet detektivní příběh, který podle předlohy spisovatelky Julie Zehové zrežírovala Lucie Ferenzová. V příběhu, který nás uvede do světa dvou fyziků, se objeví Kristýna Frejová, Jakub Gottwald, Michal Balcar a Markéta Dvořáková.