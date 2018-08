Dionne Warwicková připomene svou kolegyni Arethu Franklinovou

„Náš nebeský otec povolal jeden z nejlepších hlasů do svého nebeského sboru,“ uvedla zpěvačka ke smrti Arethy Franklinové. Obě patří k vokálním virtuoskám a nejúspěšnějším postavám hudby 60. a 70. let, navíc je spojuje Whitney Houstonová, jejíž byla Franklinová kmotrou a Warwicková sestřenicí.

V hudbě představuje nejznámější spojitost skladba I Say a Little Prayer, kterou původně v roce 1966 nazpívala Warwicková a o dva roky později ji do hitparád vrátila verze Franklinové. Píseň u nás známou v podání Heleny Vondráčkové pod názvem Proč mě nikdo nemá rád si obě zazpívaly společně v roce 1981 v televizi a právě tímto hitem Warwicková svou kolegyni v Praze připomene.

Koncert je součástí evropského turné od Curychu přes Londýn po Hamburk, zpěvačka vystoupí se svojí doprovodnou skupinou, se synem Davidem Elliottem a vnučkou, zpěvačkou Cheyenne Elliottovou, folk-rockovým zpěvákem Jonem Allenem nebo se slovenským hudebníkem Eugenem Botosem.



Warwicková v gospelovém sboru doprovázela Elvise Presleyho, v roce 1962 se vydala na sólovou dráhu. Písně, které několikrát zpívala na předávání Oscarů, zní ve filmech Svatba mého nejlepšího přítele a Dítě Bridget Jonesové či v seriálu Simpsonovi. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.