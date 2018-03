KVÍZ: Dětská hvězda Tomáš Holý by se dožil padesátky, jak znáte jeho filmy?

9:00 , aktualizováno 9:00

Tomáš Holý, který jako dítě zazářil ve filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny, by se dožil 50 let. Jeho život ovšem tragicky ukončila nehoda, která se stala rovněž v březnu, roku 1990. Připomeňte si v našem kvízu kariéru skvělého malého herce.