Podzim slibuje albový návrat Lucie, zazní Gershwin i ABBA v podání Cher

Paul McCartney ohlásil album Egypt Station v červnu a rovnou z něj vydal dva singly – baladu I Don’t Know a vypalovačku Come On to Me. V tomto týdnu přibyla další píseň a hudebník také představil názvy všech ostatních – v jednom dlouhém vláknu na Twitteru.

Paul McCartney - Come On To Me

Album produkoval Greg Kurstin, známý ze spolupráce s Ellie Gouldingovou nebo Foo Fighters. Nahrávka má celkem obsahovat šestnáct skladeb včetně úvodní a závěrečné instrumentálky. Název je odvozený od McCartneyho obrazu z roku 1998, který se dostal i na obálku desky. Šestasedmdesátiletý hudebník desku podpoří koncertním turné, které se v prosinci zastaví například ve Vídni.

Ve stejný den se dočkají novinky také fanoušci Lennyho Kravitze. Několik skladeb z alba Raise Vibration mohli slyšet už návštěvníci jeho koncertu v pražské O 2 areně letos v červnu. Jako obvykle si Kravitz většinu nástrojů nahrál sám a zatím jsou k dispozici dva singly Low a It’s Enough. Nové sólové album přichystal i švédský kytarista Per Gessle z legendární kapely Roxette. Podle promomateriálů má deska Small Town Talk zvukem jeho domovskou kapelu připomínat, což není od věci, protože poslední album Roxette nazvané Good Karma se poněkud ztratilo ve snaze o současný sound. Gessle dorazí 7. října do pražského Fora Karlín a slibuje zahrát hlavně průřez hity své domovské skupiny.

Poctu skladatelským bratrům Georgi a Irovi Gershwinovým vzdá pěvecká dvojice Tony Bennett a Diana Krallová. Album Love Is Here To Stay bude obsahovat deset duetů a po jedné sólové skladbě od obou. Od narození Gershwinů uplynulo už 120, respektive 122 let, ale jejich hudba nestárne.

Novou sólovku, respektive desku se zpěvákem Mylesem Kennedym vydá také Slash, který se jinak vrátil do svých domovských Guns N’ Roses. Na své účinkování ve filmovém muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again naváže Cher s vlastní deskou coververzí písní skupiny ABBA, nazvanou Dancing Queen.

Artway představí rychlejší písně

Klid nebude ani na domácí frontě. Vzhledem k nabitému září se písničkář Thom Artway rozhodl svou druhou desku All I Know vydat oproti plánu už o týden dřív, tedy poslední srpnový pátek. Album produkoval Lukáš Chromek, je opět celé v angličtině a ve srovnání s debutem Hedgehog má Artway nabídnout rychlejší písničky – s hraním na festivalech zjistil, že u publika prostě fungují lépe.

Očekávaná je rovněž deska Spolu, v souvislosti s níž Tomáš Klus avizoval stylovou proměnu. Asi největším žánrovým úletem bude až metalově znějící skladba Hlásím se, ale podle zpěváka jsou všechny písně hodně různorodé. Také Klusovu desku podpoří turné, které se zastaví například v brněnském Semillasu nebo pražském Foru Karlín.

Během podzimu bychom se měli dočkat také nové desky Ivana Krále a samozřejmě po šestnácti letech vyjde EvoLucie, dlouho očekávané comebackové album legendární kapely Lucie. Z něj je zatím venku pouze singl Takhle tě mám rád. Vydání by se pravděpodobně mělo stihnout před halovým turné, které startuje 13. listopadu v ostravské Ostravar Areně.