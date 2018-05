RECENZE: Sen o heboučkých ovečkách. Den závislosti potěší fanoušky sci-fi

Věta totiž odkazuje ke slavné novele amerického spisovatele Philipa K. Dicka Sní androidi o elektrických ovečkách?, podle které vznikl kultovní film Blade Runner s Harrisonem Fordem.

Právě Dickovo dílo a jeho život ovlivněný psychickou poruchou inspiroval autora hry Tomáše Dianišku k napsání hry přímo pro Divadlo Letí. Ve Vile Štvanice, kde tento soubor sídlí, ji zrežíroval Jan Holec. Inspirace dílem autora, podle jehož děl vznikly rovněž sci-fi trháky Minority Report či Total Recall, ale který inspiroval i Gondryho Věčný svit neposkvrněné mysli, je zjevná. Dianiška svému oblíbenému spisovateli vzdává hold.



Hlavní hrdina Philip (Tomáš Měcháček), žijící v blízké budoucnosti, přichází do společnosti, která lidem do mozku implementuje příjemné zážitky. Místo instantní tropické dovolené se však chce vrátit do svých vzpomínek, aby znovu prožil ztracený vztah a snad i zabránil smrti své milované.



V dnešní době už dost banální zápletku, která zapříčiní zdvojování reality i postav, podává režisér Holec svižně a s lehkou nadsázkou. Ač herci vystřídají několik různých období (a to včetně Dianiškou oblíbených 80. let), nehnou se po celou dobu z jednoho pokoje, kterému vévodí palanda, monitory a několik poliček. Den závislosti se totiž může opřít o dvě jistoty.

Skvělý herecký tým

Tou první je herecký ansámbl. Především Tomáš Kobr v dvojroli prodavače a androidního manažera, a hlavně pak Richard Fiala, který stíhá dokonce šest vedlejších rolí, jsou jistotou, která diváky baví.

Den závislosti Divadlo Letí (Vila Štvanice) premiéra 19. dubna 2018 režie: Jan Holec hrají: Richard Fiala, Tomáš Kobr, Tomáš Měcháček, Kamila Trnková, Jan Vlas Hodnocení­: 75 %

Druhým velkým plusem je Dianiškův text. Vzhledem k tomu, kolik toho nyní mladý dramatik vychrlí (vedle Letí a domovské Palmovky se jeho hry hrají i v Rubínu či v Liberci), se zdá neuvěřitelné, že stále dokáže přicházet s vtipnými pointami.

Dianiška se navíc poměrně vypsal. Den závislosti totiž vedle mnoha narážek na sci-fi, kulturu PC her či pop 80. let (scéna s Michaelem Jacksonem a Whitney Houstonovou patří k nejlepším) dokáže vkusně zahrát i na romantickou strunu, která způsobí, že téma návratu do vlastních vzpomínek nakonec nemusí být tak banální, jak se na první pohled zdá.