RECENZE: Dej mi své jméno, šeptají si on a on za italského léta

Návrat do hlavních rolí milenců během italských prázdnin potvrdili též oba herci, Timothée Chalamet a Armie Hammer – což může divákovi původního filmu, který právě míří do našich kin, lehounce napovědět, že ne každé letní vzplanutí končí nevyhnutelně podzimem.



Je to zvláštní postup, u příběhů prvních lásek se druhé díly příliš často nevídají, ale titul Dej mi své jméno se pravidlům vymyká i po jiných stránkách. Ačkoli věcně svým obsahem spadá do rodiny homosexuálních romancí, nesdílí jejich obvyklou bojovnost vůči předsudkům, okázalou dráždivost milostných scén ani vynucovaný soucit. Opírá se o trio jiných mocných sudiček: krásu, přirozenost, smích.



Píší se 80. léta, když do letního sídla vážené rodiny italského profesora s neméně vzdělanou manželkou a dospívajícím synem přijíždí jako prázdninový host americký student, který s mladíkovým otcem pracuje na katalogu antického umění. Potomek hostitelů v něm vidí tak trochu vetřelce, který mu zabral pokoj, ale zároveň budí jeho zvědavost: rýpe do něho a současně je k němu přitahován.



Ovšem nutno zdůraznit, že chlapec není žádný utrápený chudáček s uhrovitou tváří, ponořený do samotářských zmatků kolem vlastní sexuální orientace. Naopak si během prázdnin odbude i první milostnou zkušenost s dívkou; je příjemný, sečtělý, zábavný a dychtivý. Do všeho se vrhá po hlavě s takovou přímočarostí, jaké je člověk schopen jen v sedmnácti. O sedm let starší Američan, s nímž hostitelé sdílejí i prvek židovství, se stává hvězdou místní společnosti včetně žen, ale s chlapcem pouze zdrženlivě kamarádí – dokud to jde.



Vášně pro vyvolené

Tak jako je vztah dvou mladých mužů prostý hysterie, vyznačuje se civilním, uvolněným až usměvavým tónem celý film, jakýsi pocitový deník jednoho léta. Dýchá z něj slunečná idyla sadu zrajících meruněk, jejichž chuť divák cítí na jazyku, zahradních snídaní a večeří rámujících dny plné slastného lenošení, koupání či výletů na kolech do ospalého městečka.

Dej mi své jméno USA / Itálie / Francie / Brazílie, 2017, 132 min Režie: Luca Guadagnino Předloha: André Aciman (kniha) Scénář: James Ivory Hrají: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois, Peter Spears Hodnocení­: 70 %

Potkávají se tu samí příjemní, vytříbení, tolerantní a láskyplní lidé; na praktické věci mají služebnictvo, takže se mohou oddávat bádání, slunění, klímání a povídání u vína. V neuspěchané pohodě, která se místy až příliš zálibně prodlužuje, se rodí první bezděčný dotek, intimita plavek ve společné koupelně, ale i sdílení myšlenek od hudby po filozofy, které čte chlapec stejně běžně jako komiksy.



Paradoxně právě v obrazech přirozené krásy, kterou hrdinové znalecky obdivují na starých sochách vylovených z jezera, se film dopouští jisté disharmonie. Jako by zdůrazňovanými odkazy k antice s jejími smyslovými požitky včetně bisexuality uzavíral otázky vášně pouze do salonů jisté intelektuální úrovně.



Ale italské slunce nad čistou love story udělá dobře každému.