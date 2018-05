RECENZE: Deadpool 2 chybuje, příběh se rozpadá a přerůstá v estrádu

Hned v úvodním záběru labužnicky kouří a jeho první slovo zní „fuck“. Stále platí, že kulomet vulgarit jménem Deadpool je mezi mramorovými superhrdiny komiksové stáje Marvel osvěžujícím zjevem. Ale platí i otřepaná poučka, že opakovaný vtip přestává být vtipem, zvláště když se nastavuje, nafukuje a vše ostatní pomíjí.

Přesně tak dopadl Deadpool 2. Znovu přinese veselé titulky typu „scénář: skuteční padouchové“, do soubojů v asijských kulisách zapojí srovnání tržeb prvního dílu s Umučením Krista či citace od Hvězdných válek po Interview s upírem. Ale také se kochá ve zpomalených záběrech soukromé tragédie, aby bylo jasné, proč polovinu snímku hrdina proslzí. Truchlící Deadpool je stejná chyba, neřkuli zrada, jako zamilovaný James Bond; bolestínství postavy, kterou charakterizuje sarkastický nadhled, unavuje a zdržuje.

Navíc se stavba příběhu vyloženě rozpadá. První půlhodina je jen vzpomínkový prolog, pak si rek najde mezi mutanty jednak teenagerského tlouštíka, kterého následně zavrhuje i zachraňuje, jednak příští parťáky týmu zvaného X-Force. Z něj stojí za zmínku nositelka štěstí Domino, již hraje Zazie Beetzová, a zprvu nepřátelský host z budoucnosti Cable, jemuž dává šarm Josh Brolin přinejmenším svým hlasem. Ne náhodou si při zkušebních projekcích diváci vyžádali více scén právě s nimi dvěma.

Deadpool 2 USA, 2018, 119 min Režie: David Leitch Předloha: Fabian Nicieza (komiks), Rob Liefeld (komiks) Scénář: Rhett Reese, Paul Wernick, Ryan Reynolds Hrají: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Bill Skarsgå;rd, T.J. Miller, Terry Crews a další Hodnocení­: 55 %

A titulní hrdina? Dokud teskní, ztrácí část kouzla, a když se znovu vrhne do akce, neustále „hláškuje“ čili vtipkuje, komentuje, připomíná, vystupuje z děje, takzvaně zcizuje. Leckdy opravdu zábavně, zvláště pro fanoušky, kteří ocení návaznosti narážek z předešlého filmu. Jenže pokud míra zcizování přeroste míru vyprávění, mění se film v estrádní pásmo proložené pyrotechnikou.

Člověk si zapamatuje výtečnou honičku se záběry „vzhůru nohama“ či žert kolem hrdinových dorůstajících nohou, ale zápletku by druhý den nedokázal odvyprávět, ani kdyby to pravidla dovolovala. I finální parodie patetického loučení se natolik protahuje, že smích postupně opadne.

Jak trefně napsal kanadský recenzent, „dítě ve mně dlouho nezažilo tak smíšené pocity“. A to je Deadpool 2 dětem do patnácti let nepřístupný.