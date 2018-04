Co řekl Forman, bylo u nás svaté, vzpomíná režisér David Ondříček

„Byl to tátův nejlepší kamarád a obdivně jsme k němu vzhlíželi oba dva. Co řekl Forman, bylo u nás svaté,“ vzpomíná na zesnulého režiséra David Ondříček, syn kameramana a hlavně Formanova blízkého přítele Miroslava Ondříčka. Oscarový režisér zemřel v pátek ve věku 86 let.