RECENZE: Byrne z Talking Heads rozdává radost i písní o smrtící kulce

Deska je součástí projektu Reasons to Be Cheerful, jenž si klade za cíl dávat lidem důvod k radosti „navzdory politickým sporům a problémům životního prostředí“. K tomu se hudba skutečně hodí, a když odhlédneme od skutečně podivně poskládané úvodní skladby, pak se to i tomuto albu může dařit.

American Utopia Autor: David Byrne Hodnocení­: 70 %

Píseň I Dance Like This totiž přechází z baladické sloky do těžce elektronického refrénu a působí spíš jako písek skřípající v soukolí.

Ale jinak jde naštěstí o celkem příjemný poslech. I když ve skladbě Every Day Is a Miracle Byrne líčí trochu bizarní svět kuřat, kde nebe je plné kohoutů a kukuřice a bůh je prostě velmi starý kohout a vajíčka jsou jako Ježíš. Inu, proč ne, buďme tolerantní.

Po hudební stránce tu Byrne míchá živé nástroje s elektronikou tak, že si z obou světů bere to nejlepší. A vedle kytar, bubnů a spousty klávesových a hlavně synťákových zvuků tu v úvodu písně Gasoline and Dirty Sheets zazní třeba i sitár.

Překvapivě odlehčená je skladba Bullet, kde autor popisuje, kterak prošla něčím tělem vystřelená kulka (tolik opět k rozdávání radosti). Ryzí elektronickou rozjetou peckou je pilotní singl desky Everybody’s Coming to My House.

Z výše uvedeného vyplývá, že charakterizovat Byrneho novou desku je poněkud složité. Je to prostě nepřeberná paleta zvuků a vlastně i stylů, které však v tom všem pelmelu kupodivu nepůsobí nijak roztříštěně. Není to muzika pro každého, ale radost navodit zvládne.

