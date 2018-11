Bowieho koncert z Glastonbury je plný lahůdek, poprvé vyšel kompletní

Stejně jako na jaře vydané živé album Welcome To The Blackout, i záznam vystoupení na legendárním britském festivalu dosud ležel v Bowieho archivu. Byť ne tak dlouho. Jak už titul desky naznačuje, jde o koncert z roku 2000. „Často se mě ptají na nejlepší vystoupení, které jsem kdy na Glastonbury viděla,“ komentuje nahrávku spoluorganizátorka festivalu Emily Eavisová. „Koncert Davida Bowieho z roku 2000 je právě tím, co mě vždy napadne jako první.“ Hudební magazín dokonce Bowieho vystoupení označil za „best headline slot“ na jakémkoliv festivalu v historii.

Obal desky Glastonbury 2000

To lze sice shodit jako přehánění příliš nadšeného redaktora, ale koneckonců i čeští fanoušci vědí, že David Bowie do svých koncertů dával vše – poslední pražský málem dohrál navzdory infarktu. A tehdy v Glastonbury o čtyři roky dříve byl zcela při síle, což nahrávka i na DVD přiložený audiovizuální záznam bez pochyb potvrzují.

„Bylo to kouzelné, obrovské množství lidí ho pozorovalo se zatajeným dechem. Bowie tenkrát vyprávěl krásné historky o tom, jak na festivalu hrál poprvé v roce 1971, přespával na farmě a vystupoval za východu slunce. A odehrál úžasnou, emocionální show,“ dodává Eavisová, dcera zakladatele Michaela Eavise, s nímž nyní festival spolupořádá. Emotivní to bylo i pro samotného hudebníka. „Je to pro nás báječné. Nebyl jsem tu třicet let a je to zatraceně skvělé,“ říkal přímo na pódiu.

Co všechno fanoušci v rámci vydání alba dostanou? Zaprvé samozřejmě nálož muziky. Na dvou CD to je kompletní Bowieho vystoupení čítající jednadvacet skladeb včetně hitů jako Rebel Rebel, Under Pressure nebo Heroes. Některé písně z festivalového setu samozřejmě zazněly už dříve, Heroes třeba v dokumentárním filmu z roku 2006 nazvaném prostě Glastonbury.

Ucelené vystoupení se však k posluchačům dostává poprvé a hudba je samozřejmě nově zmasterovaná. Milovníci starých formátů si koncertní záznam mohou pořídit také na vinylech, za ně ovšem zaplatí o polovinu víc než za vydání CD+DVD a ještě se budou muset obejít bez obrazového doprovodu, tedy například i bez exkluzivních záběrů ze zákulisí.

Součástí vydání je vedle fotografií a grafik od Jonathana Barnbrooka, jenž s Bowiem spolupracoval na přebalech desek Heathen, The Next Day a Blackstar, také přípis od britské novinářky Caitlin Moranové, která pro deník The Times recenzovala osmnáct let staré vystoupení.

Největším nehudebním bonbonkem však nejspíš bude reprodukce Bowieho poznámek, v podstatě deníku z turné, který původně napsal pro časopis Time Out a v němž svým velmi osobitým stylem popisuje přípravu na show. „Od roku 1990 jsem došel až na konec století, aniž bych pořádal koncerty založené na hitech. Ano, ano, vím, že čtyři pět pecek jsem poslední dobou zařazoval, ale myslím, že jsem se docela držel... Velké a velmi dobře známé písně letos zalijí pole v Glastonbury. No, samozřejmě spolu s pár výstřednostmi,“ psal tehdy. A na koncertu to bez výjimky splnil.