Stašové ABC sluší. S komercí soupeřit nechci, říká šéf Městských divadel

Je to už skoro rok, co komise doporučila Daniela Přibyla za nového šéfa Městských divadel pražských. Sledovaná scéna, která má pod sebou divadla ABC a Rokoko, se znovupřipojením Divadla Komedie stala největším jednosouborovým činoherním divadlem u nás. S blížící se sezonou tak zde po dvanácti letech začíná nové období. „Připravujeme dvanáct premiér a k tomu tři koprodukční inscenace, jeden site-specific projekt v prostorách mimo divadlo a k tomu rozmanitý doprovodný program,“ hlásí nový ředitel, který předtím pracoval na Nové scéně Národního divadla či třeba jako umělecký šéf kladenského divadla.

Narazil jste během příprav nového fungování MDP na nějaké problémy, o kterých jste předtím netušil?

Do funkce ředitele jsem nastoupil 1. ledna a měl jsem půl roku na to poznat provoz divadla a jeho současné zaměstnance. Vážím si jejich vstřícnosti k novému řediteli, za celou dobu nenastala žádná afektovaná situace, za to jsem jim vděčný. Mohl jsem se tedy plně soustředit na přípravu nové sezony, která bude pro všechny v divadle mimořádně náročná. Zaskočil mě snad jedině technický stav Divadla Komedie, ale intenzivně už několik měsíců pracujeme na tom, aby diváci na podzim vstoupili do komfortního prostředí mimo jiné i s nově koncipovanou kavárnou nebo třeba netradičně řešenou diváckou šatnou.

Je něco z předchozí dlouhé éry Ondřeje Zajíce, na co byste rád navázal?

Ondřej Zajíc a Petr Svojtka sestavili schopný provozní tým, se kterým budu dál spolupracovat. Dobudovali divadlu kvalitně vybavené zázemí se zkušebnou a sklady, účelně investovali do technického vybavení, rozumně finančně hospodařili, na to je třeba navázat. Ovšem umělecký názor mám naprosto odlišný, půjdu jinou cestou.

Snažili jste se budoucí repertoár nějak přizpůsobit současným věrným divákům scén, nebo je naopak chcete překvapit něčím novým?

Městská divadla pražská disponují třemi slavnými divadelními sály na ose Vodičkovy ulice. Každý je svébytným uměleckým vesmírem se vzrušující historií, architekturou, atmosférou. Chtěl bych je odlišit a vyprofilovat také uměleckým obsahem. ABC jako divadlo velkých společenských témat, Rokoko jako klubové divadlo pro moderní repertoár a také pro satirickou tvorbu, Komedii jako progresivnější, mladou scénu, fungující projektově. Na této programové škále by měla většina diváků, včetně těch současných, najít inscenace blízké jejich vkusu.

Na čem lpím a co jsem zdůraznil ve své koncepci: nebudeme soutěžit s komerčními scénami, které provozují soukromí podnikatelé v centru Prahy. Někteří to dělají znamenitě, navíc za své peníze, na vlastní riziko. Dobrovolně jim přenecháme nekonfliktní repertoár založený na dramaturgických i personálních jistotách, MDP ustoupí z tohoto bezpečného teritoria a budeme se věnovat tvorbě, která souzní s filozofií moderní kulturní instituce financované z veřejných prostředků.

Vaše vítězná koncepce byla založena na třech pilířích - otevřenosti, činorodosti a společenské odpovědnosti. Bude každý tento pilíř reprezentovat jedna scéna, či se to bude jejich programem napříč prolínat?

Jsou to klíčové principy, které chci dlouhodobě respektovat v celé šíři našich uměleckých i všech ostatních doprovodných aktivit. Znovupřipojením třetí scény se z MDP stalo největší jednosouborové činoherní divadlo v České republice, přeskočili jsme i velké divadelní domy na Vinohradech nebo v Karlíně, každý večer teď nabízíme tisíc míst a paralelně můžeme hrát až čtyři představení. Proto hovořím o kulturní instituci, nikoli jen o divadle, chceme se aktivně podílet na utváření pražského kulturního klimatu. A také na kultivaci umělecké sféry. Chceme vzdělávat, inspirovat, stimulovat kreativitu.

Podporovat mladé začínající umělce a spolupracovat s nezávislou scénou. Zařadit MDP do mezinárodního kontextu. Měli bychom jít příkladem ostatním divadlům.

Zůstane na repertoáru něco z předchozích sezon?

Inscenace předchozího vedení bude postupně nahrazovat nový repertoár, tato obměna potrvá dvě sezony. Co konkrétně připravujeme na blížící se sezonu, oznámíme, společně s řadou dalších novinek, na konci srpna.

Jak to bude se souborem a se stálými hosty? Dají se zde ještě čekat nějaké personální změny?

Nový umělecký šéf si pochopitelně přivádí nové herce, někteří zase odejdou, takový je přirozený rytmus divadelního života.



Jedním ze stálých hostů je Simona Stašová, budete nadále uvádět populární Shirley Valentine?

Shirley Valentine už si diváci s Divadlem ABC spojili, inscenace má za sebou přes šest stovek repríz a věřím, že se bude hrát ještě dlouho. Simona Stašová je vynikající a nesmírně pracovitá herečka. Přál bych si upřímně, abychom na Shirley navázali a našli pro ni nějakou další velkou hereckou příležitost, protože divadlo ABC jí opravdu sluší.

Loni se mluvilo o tom, že kmenovým režisérem divadla bude David Drábek, je to skutečně tak? Budete mít kmenových režisérů víc?

MDP budou mít kmenové režiséry dva. Mým nejbližším spolupracovníkem je režisér Michal Dočekal, který bude uměleckým šéfem. Přichází s výjimečnými zkušenostmi s vedením exponovaného hereckého kolektivu v předchozím angažmá v Národním divadle a úspěšnou režijní prací na mnoha významných českých i zahraničních scénách. Druhým režisérem bude David Drábek, který v uplynulých dvanácti letech vedl k umělecké konjunktuře královéhradecké divadlo a nyní by měl svými autorskými inscenacemi utvářet především profil Rokoka.

Jak se stavíte ke spolupráci se zahraničními režiséry, jak se to třeba v minulé sezoně povedlo Divadlu pod Palmovkou, které uvedlo režii od Jana Klaty?

Jsem rád, že se situace konečně mění a česká divadla se začínají více zajímat o zahraničí, Palmovka jde rozhodně správnou cestou, fandím jim v tom. MDP spouští program kulturní diplomacie, ve kterém se chceme věnovat intenzivně networkingu, tedy vyhledávání partnerů v zahraničí, výměně zkušeností a vývoji společných projektů. Dále plánujeme reciproční výměny inscenací s partnerskými divadly. A za třetí jednáme o koprodukcích. Ve všech třech zmíněných oblastech už máme první radostné výsledky a představíme je také na konci srpna.

Plánujete od nové sezony nějaký jiný vizuál, nebo bude navazovat na současný „look“ divadla (webové stránky, plakáty, ...)?

Nové logo a vizuální styl MDP představíme zkraje nové sezony. Je výsledkem soutěže, kterou jsme na jaře uspořádali ve spolupráci s organizací Czech Design.

MDP byla známá tím, že vedle představení nabízela i širokou paletu dalších aktivit - workshopy, herecké kurzy, večery pro nezadané. Půjdete i touto cestou?

Hovořil jsem o MDP jako kulturní instituci, která je organickou součástí města. A prostupuje do něj nejen tvorbou inscenací, ale právě i širokým spektrem další aktivit. Od ledna spustíme ambiciozní edukační program. Zejména v Komedii chceme soustředit hudební a literární pořady, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace, happeningy. Plánujeme vlastní festival. Ale předpokládáme i aktivity přesahující sféru umění, jako jsou debaty, přednášky, komentované prohlídky. Od září začneme vydávat dokonce vlastní časopis a pevně věřím, že v průběhu příštího roku ještě také skromnou ediční řadu s divadelními texty.