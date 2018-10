Daniel Landa slibuje místo protestu radost. Na turné zazní i novinka

„Je to velká fyzická výzva. V padesáti! Protože to pódium musíte pořád obíhat a energii rozdávat na všechny strany, je to desetkrát náročnější, než když stojíte k publiku čelem a za zády nikoho nemáte,“ připouští.

Turné bude dále pokračovat v Ostravě, Pardubicích, Českých Budějovicích a vyvrcholí 4. listopadu v Tipsport areně v Praze. Pražský a brněnský koncert jsou vyprodané a pořadatelé uvádějí, že vstupenky na další zastávky mizí závratným tempem. Což není divu, když před třemi lety zpěvák přilákal několik desítek tisíc lidí na svůj jediný koncert v pražských Letňanech. „Dlouho jsem nevystupoval, tak jsem nevěděl, jak dobře se budou lístky prodávat, ale možná je to právě proto,“ komentuje Landa.

Na turné se budou hrát největší hity, Landa s kapelou jich mají nachystaných přes dvě desítky. Zazní nicméně i jedna novinka – konkrétně právě dokončený singl s názvem Hoří horizont. Landa se v něm vypsal z pocitů, které má ze současného světa, kde je podle něj spousta věcí postavená na lžích a dezinformacích. „Hlavní hity a trháky mám za sebou, ale skládání se nebráním. Písničky vznikají, ale spíš pomalu,“ říká Landa i v souvislosti s životním jubileem – padesátiny oslaví právě v den závěrečného koncertu turné v Praze.

„Když se nechci opakovat, okruh témat se dost zužuje. Neberu to teď jako profesi, ale jako radost. Teoreticky vzniká materiál na album, ale neříkám, že ho vážně udělám,“ dodává. Prozatím vyjde alespoň zmíněný singl, a to postaru na cédéčku za 99 korun. Do prodeje má jít den před brněnským koncertem a obal má být ozvláštněný speciální povrchovou úpravou.

Kromě pódia uprostřed haly se můžou diváci těšit rovněž na velkoplošné projekce a pyrotechnické efekty. Hostem bude Přemysl Pálek, který momentálně účinkuje v titulní roli aktuálního nastudování Landova muzikálu Krysař.