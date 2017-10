Šifru mistra Trumpa nezvládnu napsat ani já, vtipkoval Dan Brown

„Měl jsem v plánu napsat Šifru mistra Trumpa, ale tomu byste neuvěřili ani ode mě,“ vtipkoval americký spisovatel Dan Brown na účet amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Nemyslím si, že situace v mé zemi je tak špatná, jak někteří říkají. Máme nastavený systém vlády tak, abychom zůstali v pořádku i přes to všechno, co se děje,“ pronesl Dan Brown po svém příjezdu do německého města. Jeho nástup připomínal šílenství vídané na hollywoodských červených kobercích, nikoliv na knižních veletrzích.

Komu vadí papež?

Jinak klidní a smířliví fotografové se tlačili u dveří, ze kterých měl autor bestsellerů Šifra mistra Leonarda nebo Ztracený symbol vyjít. Evoluční poučka, že silnější vítězí, se projevila v nejčistší podobě, fotografové menší postavy měli smůlu.

„Už se ale uklidněte a klekněte si,“ musela začátek tiskové konference mírnit moderátorka. Ani po více než pěti minutách však hukot závěrek neutichal. „To jsem se, pánové, opravdu za těch pět minut, co jste mě vyfotili poprvé, tak změnil?“ ptal se překvapeně Brown.

Následující půlhodinu pak čelil otázkám novinářů, které nemířily jen na nový román odehrávající se ve Španělsku, ale také na současné politické dění nebo církev, které je autor už dlouhá léta trnem v oku. „Papež František? Co by kdo mohl mít nerad na papeži Františkovi,“ divil se Brown jedné z otázek italské novinářky, která mu položila dotaz na současnou hlavu Vatikánu. „Církev se musí vyvíjet a on to cítí. Snaží se ji přiblížit lidem,“ řekl. Vůbec poprvé kromě křesťanství či judaismu píše Brown o islámu. „Myslím si, že všechna naše náboženství jsou si spíše podobná než odlišná,“ oznámil.

Barvitěji odpovídal na otázky, které se věnovaly vědě. Právě její vývoj totiž Brown v nové knize glosuje. Důležitou roli v příběhu hraje mobilní aplikace Uber i technologie spojená s telefony iPhone. Sám se technologického pokroku nijak nebojí, spíše naopak. „Myslím, že se nám otevírají brány nové renesance,“ prorokuje. Zneužití technologických vymožeností prý můžeme vyloučit. „Máme veškeré prostředky k tomu, abychom naši planetu zničili, ale doposud se to nestalo. Zůstávám tak optimistou.“

Vyjde v únoru

Několik dalších dnů Dan Brown stráví na cestách po Evropě. Navštíví Španělsko či Polsko. „Nacházím tady spojení historie a kultury, které ve Státech nemáme. Proto se sem profesor Langdon v mých příbězích často vrací,“ líčí. Český překlad knihy pod názvem Počátek vyjde v nakladatelství Argo 7. února.