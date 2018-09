Říkal si Hurikán. Dalibor Janda na turné slaví výročí a připomíná hity

Na brněnském koncertu stejně jako na celém turné zazní nejznámější Jandovy hity včetně písní Hurikán nebo Kde jsi?, téměř dvouhodinový program doplní soutěž pro diváky a jako host vystoupí zpěvákova dcera Jiřina Anna Jandová.



Vstupenky do Bobycentra jsou k dostání v síti Ticketportal od 590 do 1 290 korun, lze zakoupit i lístky typu „meet & greet“, které zaručují setkání se zpěvákem.

Jandu na koncertu doprovodí kapela Prototyp. „Zatím držíme pohromadě. Mám tam dva kluky, co se mnou jezdili v osmdesátých letech, kdy jsme sbírali Zlaté slavíky. Pro starší fanoušky to má nádech hodnoty, že to pořád funguje. A doplňují nás dva mladší spoluhráči. Teda, pětatřicátník a čtyřicátník,“ říká zpěvák.

K narozeninám sobě i fanouškům nadělil dvojalbum nazvané Velký flám, na kterém se poprvé společně objevují jak klasické nahrávky z katalogu Supraphonu, tak písně, které po roce 1992 vycházely v Jandově vlastní firmě.