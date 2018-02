RECENZE: Štěstí se neschovává na opačné straně planety. Věděla to už Mrázková

Kdo by neznal spisovatelku a ilustrátorku Daisy Mrázkovou, jež zemřela před dvěma lety? Její autorské knížky jako Můj medvěd Flóra nebo Co by se stalo, kdyby… patří od poloviny 60. let k tomu nejlepšímu, co se v domácí tvorbě pro děti a mládež v minulém století urodilo. Po roce 2000 začaly její klasické kusy vycházet v reedicích. Teď přišla řada na titul Chlapeček a Dálka.