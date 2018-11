Czech Press Photo zná vítěze. Zaujala orangutanice i Babišův polibek

Podle poroty Zemanův snímek zřetelně ukazuje okamžitý dopad zásahu člověka do přirozeného řádu života. „Znečištění, zničení přirozeného prostředí a vyčerpání ozonové vrstvy jsou některé z příkladů, jak měníme naši planetu na neúrodnou skálu. Pokud umře příroda, tak zemře i lidská rasa,“ odůvodnil rozhodnutí fotograf deníku The New York Times Joao Silva.

Lukáš Zeman fotku pořídil na ostrovu Borneo, kde se přírodní a čisté prostředí národních parků dostává do styku s rychle se rozrůstajícími palmovými plantážemi a dalším průmyslem.

„Fotografii matky orangutana s umírajícím mládětem jsem pořídil v národním parku Tanjung Puting, který je oddělený řekou od obrovské plantáže palmy olejné, kde zůstává pouze úzký pruh původní vegetace, ve kterém tato zvířata nemají dostatek potravy ani životního prostoru, a tak jsou zde v podstatě uvězněna,“ vzpomíná Zeman.

Uspěl i polibek pro Prchala

V kategorii Aktualita single uspěl snímek Michala Čížka (AFP), na kterém zachytil premiéra Andreje Babiše těsně po vyhraných volbách. Na fotce vyjadřuje svůj vděk šéfovi kampaně Marku Prchalovi. S Babišem je spojená i vítězná série v Aktualitách. Získal ji Tomáš Benedikovič (Denník N) za zachycení jednoho z jeho posledních předvolebních mítinků.

V kategorii Problémy dnešní doby rezonuje téma ohrožených rohingů. V rámci sérií uspěly snímky z vazební věznice pro mladistvé. Každodennímu životu vévodí snímek Posilovna na pláži Jana Wünsche a série Delta Dunaje. Vítěze všech kategorií naleznete v galerii výše.

Vůbec poprvé letos organizátoři soutěže Czech Press Photo vybrali i tzv. Foto měsíce. „Cílem je upozorňovat na tvorbu profesionálních fotografů v průběhu celého roku, ne pouze v období, kdy se odehrává soutěž Czech Press Photo,“ vysvětlují. Hned třikrát v kategorii uspěli fotografové vydavatelství MAFRA.

V lednu to byl Dan Materna se snímkem aktivistky skupiny Femen vybíhající na prezidenta Miloše Zemana. V únoru uspěl Michal Růžička se snímkem Ester Ledecké při tréninku a o tři měsíce později pak fotografie poslance Jaroslava Foldyny hájícího Noční vlky.

V sekci video uspěla dvakrát Česká televize. Poprvé Silvie Kleková za feature Příliš drahá naděje, podruhé pak Lenka Klicperová a Markéta Kutilová za Královny chalífátu. V kategorii Aktualita a reportáž uspěla Jarmila Štuková a Andrej Štuk.

Pravidelnou součástí soutěže je i roční tvůrčí stipendium nazvané Grant Prahy, které slouží k fotografování proměn české metropole. Jeho držitelem se letos stal Tomáš Vocelka. Nominován byl se svým projektem Pod pražskými věžemi.

Do letošního dvacátého čtvrtého ročníku se přihlásilo 430 fotografů, kteří porotě ke zhodnocení nabídli přesně 6 456 fotografií. Do kategorie video přispělo 26 autorů s celkovým počtem 41 videí. Pravidelnou součástí soutěže Czech Press Photo je i výstava na Staroměstské radnici, která letos potrvá od 21. listopadu do 30. ledna. Veřejnosti bude přístupná denně od 10 do 19 hodin.