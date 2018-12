Vítězný snímek Czech Press Photo nemusí ukazovat mrtvé mládě

Fotografie podle autora Lukáše Zemana zachycuje samici orangutana s umírajícím potomkem na Borneu, kde tito primáti trpí ustupujícím pralesem. Podle Lhoty však nelze poznat, zda mládě umírá, nebo jen odpočívá a rukou se zřetelně drží matčiny srsti.

Vyjádření autora zatím není k dispozici.

Samice podle odborníků žije v blízkosti krmné platformy a v dané lokalitě není známo uhynutí žádného mláděte. Ve zprávě, kterou uveřejnil v úterý web Czech Press Photo, Lhota uvádí, že nebylo v možnostech odborné komise posoudit, zda fotografie je autentická.

Organizátoři soutěže uvedli, že Lhotův posudek předávají k vyjádření všem členům mezinárodní poroty. Lhota, který je odborný pracovník na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a výzkumný pracovník Zoo Ústí nad Labem, celou sérii fotografií konzultoval s několika chovateli, veterináři a výzkumníky.

Situace na druhém břehu řeky Sekonyer, který je mimo území národního parku, je podle Lhoty špatná tak, jak ji fotograf popisuje. Vedle plantáží palmy olejné je ponechaný jen úzký pruh lesa, ve kterém orangutani nemohou najít dost potravních zdrojů.

Příběh samice, jejíž mládě umírá proto, že matka hladoví a nemá dost mléka, je podle Lhoty realistický a na tomto místě se mohl odehrát. Příběhu však neodpovídá místo, kde byla fotografie s největší pravděpodobností pořízena, tedy v národním parku.

Vedle pochybností o autenticitě vítězné fotografie se pořadatelé soutěže zabývají také dopisem skupiny fotografů. Před dvěma týdny vyzvala k proměně soutěže.

Chtějí jí vrátit zaměření na žurnalistickou fotografii, porota by se měla každoročně obměňovat a hlasovat veřejně. Czech Press Photo je podle nich především soutěž fotožurnalistická a měla by hodnotit hlavně fotografie určené ke zveřejnění v médiích. Porota by měla uplatňovat základní požadavky na autentičnost fotografie a omezit manipulaci s obrazem i vyzněním fotografie.

Správní rada soutěže se s autory dopisu sešla a ředitelka soutěže Veronika Souralová ČTK sdělila, že se pro příští ročníky chystá online přenos z rozhodování poroty.

„Shodli jsme se, že je nutné fotografy vzdělávat a přesněji definovat, kdo se může soutěže účastnit, co jsou v této otevřené době média a jaké má mít přihlášená fotografie parametry,“ uvedla ředitelka. Signatáři dopisu nyní čekají, jak se ke Lhotově posudku vyjádří členové letošní poroty.