Prohlédněte si snímky nominované v prestižní soutěži Czech Press Photo

Celkově se letos soutěžilo v devíti různých fotografických a třech videokategoriích. Porota odděleně hodnotila série a jednotlivé snímky. Tím nejdůležitějším oceněním bude jako obvykle hlavní cena Fotografie roku, kterou však Czech Press Photo oznámí až 21. listopadu na předání cen na Staroměstské radnici.

„Výrazný nárůst v počtu přihlášených jsme zaznamenali již vloni, kdy se mohli zájemci poprvé přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře. Letošní účast nás však mile překvapila, protože byla ještě vyšší. Porota pracovala již druhý rok se stejným systémem na stejném místě, takže ubylo nervozity nového. Letos byla velmi silně obsazena kategorie Příroda, což přikládám synergii s nově založenou soutěží Czech Nature Photo “ uvedla Veronika Souralová, ředitelka Czech Press Photo.

Mezi vybranými fotografy je i několik autorů z redakce iDNES.cz. Fotograf Petr Topič má šanci získat první místo v kategorii Aktualita se sérií nazvanou Nepokoje během zasedání G20 v Hamburku a v kategorii Problémy dnešní doby se sérií Dětský vojenský tábor STAS. Tomáš Krist je nominovaný s fotkou skokana do vody Jana Wermelingera, Martin Veselý za portrét pěvkyně Soni Červené. Jiří Benák má šanci v sekci Lidé, o kterých se mluví se sérií pojmenovanou Jakeš 95 a v kategorii Grant Prahy bojuje se sérií snímků Staří mistři. Jedná se o seriál portrétů českých výtvarnic a výtvarníků narozených do roku 1938 (celý seriál iDNES.cz/Staří mistři najdete zde).

„Letošní ročník soutěže Czech Press Photo znovu potvrdil, že jakkoliv profesionální a zkušená porota je, pohled na fotografii je čistě subjektivní záležitost a i mezi fotografickými profesionály se jednotlivé názory mohou diametrálně lišit. Nicméně nebo právě proto byla práce poroty jako každý rok zajímavá, přínosná a přátelská. Je jasné, že nominace každého nepotěší, že budeme opět možná vystaveni kritice, ale takový už je život a taková je soutěž Czech Press Photo,“ shrnuje předseda poroty Petr Josek.

I letos se jednotlivé fotografie a videa do soutěže přihlašovaly pouze elektronicky. Soutěž byla všem přispěvatelům otevřena od začátku do konce září. Soutěžit mohl každý, kdo má trvalé bydliště v Česku nebo na Slovensku. A to jak vydavatelé, agentury, odborné školy, tak i volní fotografové.