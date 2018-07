Podzim ČT slibuje pět nových seriálů a minisérií, vrátí se StarDance

Čtyřdílnou minisérii Rédl s Ondřejem Sokolem v hlavní roli natočil Jan Hřebejk a odkrývá v ní pozadí podivného kriminálního případu z 90. let. „Scénář mi doporučil Petr Jarchovský s tím, že se na FAMU vyskytl nesmírně talentovaný scenárista Miro Šifra. Jeho příběh kromě napětí a humoru upoutá tématem, jak se ve společnosti po převratu propojují zločinci a policisté,“ vysvětluje Hřebejk.

Sokol dodává: „Pro mou generaci a generaci mně blízkou to bude hodně zajímavá a často překvapivá sonda do doby vzniku naší stále ještě mladé demokracie. Revoluce a celý následný přerod totiž nešel vůbec standardní cestou. Často se šíleně improvizovalo a staly se věci, které měly obrovský vliv i na to, v čem žijeme dnes.“

Hřebejk i Sokol spolupracovali rovněž na Zahradnictví, jež sleduje životní příběh tří rodin odehrávající se na pozadí nejdramatičtějších dekád minulého století. V podobě tří samostatných snímků, které v čase volně předcházejí událostem z Pelíšků, prošla sága našimi kiny.

Osmidílný seriál Lynč se zrodil na workshopu českých studentů filmových škol pod vedením amerického scenáristy Harolda Aptera. Zpracovává téma rasových předsudků na malém českém městě a představí se v něm třeba Zuzana Stivínová nebo Jiří Dvořák. S novými řadami se vrátí mysteriózní krimi v režii Jiřího Stracha Labyrint i rodinná kronika Valentů v První republice.

Ze zahraničních seriálů uvede ČT Mladého papeže, premiérový přepis Vojny a míru či dvoudílný životopis kubánského vůdce Fidel. Premiérové epizody přinesou temný Most, politická satira Dům z karet či spisovatel Jo Nesbø s pokračováním Okupace.

Z kin se na obrazovku přenese Kvarteto od Miroslava Krobota, který se zároveň objeví jako herec ve snímku Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých, dále poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad nebo česko-slovenské drama Eva Nová s Emílií Vášáryovou v hlavní roli. Devátou řadou doplní předvánoční čas taneční show StarDance.