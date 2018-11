RECENZE: Teď už víš, za co bojuješ. Rocky místo ran dává rady

Škoda přeškoda, že se válka trenérů odehrává mimo klíčový prostor arény vymezený provazy. Bylo by jistě zajímavé sledovat, jak si to dvě akční hvězdy minulosti, Sylvester Stallone coby Rocky Balboa a Dolph Lundgren jako ruský borec Ivan Drago, znovu rozdají přímo na pěsti třiatřicet let poté, co jim patřil snímek Rocky IV.

Nicméně fanoušci série, jejíž odvozený příběh Creed z roku 2015 dovedl Stallona k nominaci na Oscara, se spokojí i s pokračováním, ve kterém Rocky opět místo ran udílí rady. Creed 2 obsahuje spoustu rozcitlivělých výjevů, životních mouder i obecných pouček zejména o tradičních rodinných hodnotách. Ovšem když banality typu „Teď už víš, za co bojuješ“ trousí jakoby mimochodem svým typickým chraplákem Stallone, je zkrátka pořád roztomile dojemným retrosymbolem tvrdého chlapa s měkkým srdcem a zvedá známku o deset procent.

Kdo nezná zápletku Rockyho IV, k níž Creed 2 odkazuje, nemusí se bát, že by se v ději ztratil; jak média, tak samy postavy několikrát důkladně zopakují, proč je zápas černého amerického šampiona s obávaným ruským monstrem kvůli minulosti jejich předků tak vyhroceně osobní, tudíž výjimečný.

Odehraje se dokonce na pokračování, aby si borci mohli uspořádat zpřeházené kosti i myšlenky, přičemž každé slovo, ba pomalu každý úder se dá předvídat. Dramaturgicky vzato až příliš dlouho trvá, než se nová generace siláků octne tváří v tvář, do té doby rozebírají výzvu se svým okolím, přičemž na šedý kyjevský exil dua Dragových zbude méně prostoru než na Creeda juniora. Právě on musí vedle posilování svalů zvládnout rozněžnělou nálož romantických námluv, zakládání rodiny, zdravotních hrozeb a mnohonásobnou terapii dialogů, ať už jej vychovává matka, snoubenka nebo Rocky. Byť vcelku zdrženlivě.

Bezelstnost odzbrojuje

Sestřihy tréninků s kontrastem ukrajinské mlhy a kalifornské pouště mají ráz rytmických klipů, s hudbou hodně pracují i zápasy, jejichž surovost násobí záběry z důvěrné blízkosti; je znát, že Creed 2 režíroval Steven Caple Jr., tvůrce hiphopově laděné krimi Sígři.

Creed 2 USA, 2018, 130 min Režie: Steven Caple Jr. Scénář: Sylvester Stallone, Cheo Hodari Coker Hrají: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Russell Hornsby, Wood Harris, Phylicia Rashad, Ivo Nandi, Andre Ward, Christopher Mann, Brigitte Nielsen, Milo Ventimiglia Hodnocení­: 60 %

V moskevském finále však už podpůrná hudební show vede k pompéznímu kýči podobně jako patos odhodlaných výjevů ve stylu „černý muž povstal“. Nános sentimentu se zase vrší na soukromé trable osamělého Rockyho i na hroby, k nimž se tu chodí kdekdo vypovídat.

Zkrátka boxerská variace na antickou tragédii nepřidává legendě nic nového, ale také jí nedělá ostudu. Koneckonců proti poselství, že vzteklá touha po pomstě není pro sportovce zrovna nejlepší motivací a že by rodiče neměli vlastní zmarněné sny přenášet na své potomky, nelze nic namítat. Stallonův pamětnický Rocky to sice sděluje přímočaře, ovšem s bezelstností, která vždycky znovu odzbrojuje.