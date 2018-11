Colours ohlašují post-rockové Mogwai i folkaře s láskou k Aboridžincům

„Mogwai ani po letech nevykazují známky tvůrčího útlumu. Stále dokážou diváky zmrazit drtivou, přesto nádhernou a emotivně vygradovanou, art rockově vynalézavou a dynamickou hudbou,“ přibližuje Mogwai ředitelka festivalu Zlata Holušová.

„Xavier Rudd, charismatický kytarista, perkusista, hráč na didgeridoo a foukací harmoniku má copyright na povznášející melodické a hluboce upřímné skladby, v nichž se prolíná folk rock s tribálním groove, reggae a popem druhu Paula Simona,“ doplňuje Zlata Holušová.

„Budou vám krvácet uši, ale majestátní hudba, jakou dokážou zahrát snad jen oni, vám rány během chvíle zacelí,“ napsali kdysi o kapele Mogwai, která spoléhá převážně na instrumentální, melancholicky zabarvené kompozice pohybující se od krásy k chaosu.

Nové album Every Country’s Sun potvrdilo, že Mogwai zůstávají relevantní současnou kapelou. Navázalo na něj soundtrackové album Kim spojené s filmem režiséra Jonathana Bakera. Jejich skladby ostatně zazněly v seriálech jako Sex ve městě, Les Revenants nebo Kriminálka Miami, ve filmu The Fountain a v ceněných dokumentech o fotbalistovi Zinedinu Zidanovi nebo historii jaderného zbrojení. „Rozhodně nejsme mainstreamová kapela, nosíme v sobě také punkový postoj a chráníme si tvůrčí svobodu,“ tvrdí kytarista Stuart Braithwaite.

Jeden z nejuznávanějších australských hudebníků Xavier Rudd zůstává už dvacet let neochvějně pevný ve svých názorech na ochranu přírody, úctu k Aboridžincům a lidské svobodě. Vášnivý surfař tepe do politiků, nadnárodních korporací, populistů a nešvarů současného světa. Jeho alba získala mnoho australských hudebních cen a úspěšně se prodávají po celém světě.

Xavier Rudd se narodil do smíšené evropsko-australské rodiny a jeho prababička pochází z aboridžinského národa Wurundjeri. „Hudba je můj kostel a aboridžinská kultura mým náboženstvím,“ tvrdí hudebník, pro něhož je tím nejpřirozenějším vyjádřením vztahu k Aboridžincům hra na didgeridoo.

Xavier Rudd - Spirit Bird

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 17. do 20. července 2019 opět v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Prvními oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine, Mariza a Lewis Capaldi. Program na dvaceti scénách nabídne přes tři sta padesát programových bodů – vedle koncertů více než sto dvaceti zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2019 jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v síti Ticketportal. Cena 2 490 korun platí na limitované množství devíti tisíc kusů.