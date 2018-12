Festivaly hlásí, že zahrají Rag’n’Bone Man, The Subways i česká Khoiba

Trojnásobný držitel Brit Awards Rag’n’Bone Man v Ostravě zažije tuzemskou festivalovou premiéru. „Hit Human zná z rádií asi každý. Kdo ale navíc zažil open-air koncerty Rag’n’Bone Mana například na festivalech v Roskilde nebo Lollapalooza, tak dosvědčí, že jde o strhující zážitek. Skvělý mohutný hlas i šlapající kapela,” zdůrazňuje ředitelka festivalu Zlata Holušová.



K dalším potvrzeným jménům patří francouzská kapela Shaka Ponk, jejíž divoká vystoupení kombinují rock, elektroniku s výraznými projekcemi, kterým dominuje virtuální opice Mr. Goz. Jejich premiéra na Colours of Ostrava 2014 vyvolala obrovský ohlas a nadšení.

Pražský festival Metronome po zahraničních hvězdách jako Morcheeba, Kraftwerk či Primal Scream ohlašuje první české a slovenské kapely. Konkrétně skupinu Khoiba, která dorazí v rámci svého comebacku a s novým albem, a slovenské The Ills.

Po roční pauze se vrací přehlídka Michala Prokopa a jeho hudebních přátel pod názvem Krásný Ztráty Live. Tentokrát se uskuteční ve dnech 9. a 10. srpna 2019 ve Všeticích na Benešovsku a kromě Prokopa a Framus Five dorazí i Vladimír Mišík s kapelou ETC…, Vlasta Redl, Lenka Dusilová či Never Sol. Programový blok Vzpomínka na Petra Skoumala připomene zpěváka a skladatele, který tvořil dvojici s Janem Vodňanským a je mimo jiné autorem řady Prokopových hitů jako Kolej Yesterday, Poprvé naposledy nebo Stodolní.

Úplnou nadílku připravil fanouškům festival Rock for People, který od 1. do 24. prosince představuje účinkující formou adventního kalendáře. Zatím odhalil jména jako Bring Me The Horizon, Rudimental Live, The Subways a české Mig 21. Další budou pochopitelně přibývat, takže se vyplatí sledovat festivalový web.

To ostatně platí i o dalších přehlídkách, neboť většina z nich právě na svých webových stránkách nabízí také vstupenky, do Vánoc či do konce roku zpravidla za zvýhodněné ceny.