Kapela Florence + The Machine míří poprvé do Česka, vystoupí na Colours

V čele kapely stojí zpěvačka a skladatelka Florence Welchová, „majitelka“ jednoho z nejpůsobivějších hlasů, které je možné na hudebních pódiích slyšet.



„O vystoupení Florence + The Machine na našem festivalu jsme se snažili dlouho. Po The Cure to tedy pro nás bude příští rok další velký splněný sen. Koncerty Florence Welchové předchází skvělá pověst, věříme, že návštěvníky čeká výjimečný hudební zážitek,“ říká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Žánrově zařadit hudbu Florence + The Machine není úplně snadné, skladby se pohybují na škále od indie-rockové divočiny přes monumentální popové písně až po lyrické klavírní balady. Skupina vznikla v jižním Londýně v roce 2007 a od začátku v ní po boku Welchové působí také spoluautorka většiny hitů, hudebnice a producentka Isabella Summersová. I za ní zpěvačka dvakrát přejímala Brit Awards a byla v očekávání, jak dopadnou opakující se nominace na Mercury Prize nebo Grammy.

Čtyři alba, z nichž zatím poslední High as Hope z letošního roku představí kapela právě na Colours of Ostrava, jsou druhem grandiózního hudebního prohlášení. „Chci, aby moje hudba zněla, jako když se vrhnete ze stromu nebo z vysoké budovy. Nebo jako když vás vtáhne pod hladinu oceán a vy nemůžete dýchat. Je to něco, co vás obklopí, pohltí a zcela naplní. A vy buď vybuchnete, nebo zmizíte,“ říká Welchová, která se stala také miláčkem předních módních návrhářů.

Její umělecký obraz doplňují nevšední videoklipy, které často vznikají ve spolupráci se světovými choreografy. Koncerty Florence + The Machine jsou pověstné obrovskou energií. Dodnes se vzpomíná, jak zpěvačka na festivalu SXSW v americkém Austinu skočila do fontány, nebo v Readingu lezla po pódiové konstrukci.

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 17. do 20. července 2019 opět v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Program na dvaceti scénách nabídne přes tři sta padesát programových bodů – vedle koncertů více než sto dvaceti zahraničních a domácích interpretů také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2019 jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz. Cena 2 490 korun platí na limitované množství devíti tisíc kusů.